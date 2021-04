Real Madrid-Chelsea: Zidane salue le but "incroyable" de Benzema

Auteur d'un superbe but, Karim Benzema a permis au Real Madrid d'obtenir le nul face à Chelsea ce mardi en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1). Zinedine Zidane l'a félicité au micro de RMC Sport.

Si le Real Madrid a obtenu le nul face à Chelsea ce mardi soir en demi-finale aller de Ligue des champions (1-1), il ne le doit pas spécialement aux choix tactiques de Zinedine Zidane, qui a vu sa formation bousculée par celle de Thomas Tuchel. En fait, c'est surtout un petit exploit individuel de Karim Benzema, ou plutôt un magnifique enchaînement en première période, qui a permis au club espagnol d'éviter la défaite.

Un 71e but en C1 qui permet à l'attaquant français de devenir le quatrième meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition, à égalité avec Raul, et qui lui a valu les félicitations de son coach.

"En ce moment, Karim est sur un nuage"

"Le but est incroyable, en plus on l’a préparé, c’est bien de marquer sur un coup de pied arrêté, s'est réjoui le technicien au micro de RMC Sport. Il ne fait même pas un contrôle de la poitrine, il fait un contrôle de la tête avant d’enchaîner avec le pied. En général, quand on fait un contrôle de la tête, le ballon a tendance à partir, mais avec lui non. Et après, il fait une volée incroyable. En ce moment, Karim est sur un nuage, il nous fait du bien, à chaque fois il fait mieux. On est content de l’avoir."

Sur le match en lui-même, Zizou a reconnu des difficultés dans le premier acte. "On n’a pas été surpris mais c’est vrai que durant la première demi-heure, où on a pressé très haut, on est passé deux ou trois fois à travers, mais aussi à cause de la qualité de l’adversaire. On a été un petit peu en retard à chaque fois. Après on a rectifié le tir, on a été meilleurs en deuxième mi-temps, je pense que le résultat est juste. (...) Je pense qu’on a joué contre une très bonne équipe de Chelsea, qui n’a quasiment pas encaissé de but dernièrement et qui est dans une très bonne dynamique. On attendait un match compliqué, difficile, on l’a eu."

Et le retour mercredi prochain à Londres ne sera pas plus simple. "Il va falloir qu’on aille marquer là-bas, on le sait, mais on n’a pas peur de ça, assure Zidane. Ça sera dur, comme ce soir, mais on a toutes nos chances de passer. C’est ce qu’on va essayer de faire en tout cas."