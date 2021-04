Real Madrid-Liverpool: "On leur a rendu les choses faciles", regrette Klopp

Déçu par la défaite de Liverpool sur le terrain du Real Madrid ce mardi soir en quart de finale aller de Ligue des champions (3-1), l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp a estimé que ses hommes n'ont pas assez bien utilisé le ballon pour espérer mieux.

Le sourire était là, mais les regrets aussi. Quelques minutes après la défaite de Liverpool sur le terrain du Real Madrid (3-1), ce mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp s'est arrêté au micro de RMC Sport pour tenter d'analyser la contre-performance de son équipe, dominée, notamment en début de rencontre.

"Ce match est un miroir de notre saison, estime le technicien allemand. On a rarement aussi mal joué qu'en première mi-temps. Défensivement, notre pressing haut était bon mais on a perdu la balle trop vite. Le football est un sport d'erreurs, mais il faut perdre le ballon dans les bonnes zones et ce n'est pas ce qu'on a fait. Ils ont pu le récupérer dans des secteurs qui leur offraient un avantage. Après, on prend ce premier but qui nous fait mal, et on fait une erreur derrière... C'est le football. Mais il faut améliorer des choses quand on a le ballon surtout. Perdre 3-1 à l'aller contre le Real n'est évidemment pas un avantage, mais nous essaierons de faire de notre mieux au retour pour revenir."

"Si on veut gagner contre le Real, il faut mieux jouer que ça"

Liverpool, comme beaucoup d'équipes dernièrement, a été victime de l'infernal trio Modric-Casemiro-Kroos au milieu. "Ils sont très bons, reconnait Klopp, mais on leur a rendu les choses faciles. Je les respecte, mais nous devons leur poser plus de problèmes. Nous ne pouvons pas nous contenter de petites passes comme ça... Si on veut gagner contre le Real, il faut mieux jouer que ça."

Mais avant de penser au retour (mercredi prochain, sur RMC Sport), place à la réception d'Aston Villa, samedi en championnat. "On a d'abord un match de Premier League très important, rien n'est facile pour nous cette saison, personne ne nous fait de cadeau, souffle Jürgen Klopp. On mérite d'être là, en Ligue des champions, mais si on veut y revenir, il faut encore le mériter."