Real Madrid-Liverpool: le superbe enchaînement de Vinicius, sur un long ballon de Kroos

Alors que le Real Madrid recevait ce mardi soir Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), le Brésilien Vinicius Jr a ouvert la marque en première période d'un magnifique enchaînement contrôle de la poitrine, frappe croisée.

Ses détracteurs le disent maladroit, et c'est vrai que le Brésilien peut l'être, de temps à autre. Mais Vinicius Jr est aussi un joueur capable de fulgurances, de faire basculer un match sur une inspiration, un geste magnifique. Ou deux, en l'occurrence.

Alors que le Real Madrid recevait ce mardi soir Liverpool en quart de finale aller de Ligue des champions (sur RMC Sport 1), le jeune ailier (20 ans) a ouvert le score en première période d'un très joli enchaînement.

Cinquième but de la saison

A la 27e minute, Toni Kroos a hérité du ballon dans le camp madrilène, a levé la tête, et délivré une très longue passe aérienne plein axe, dans la course de Vinicius. La suite est splendide: contrôle orienté de la poitrine entre Phillips et Alexander-Arnold, puis frappe croisée du droit, venue se loger dans le but d'Alisson (1-0).

C'est le cinquième but de Vinicius Jr cette saison en 37 apparitions, et son deuxième en Ligue des champions, après sa réalisation de la toute première journée contre le Shakhtar.

Dans la foulée, le Brésilien a d'ailleurs failli doubler la mise, mais n'a cette fois pas cadré sa frappe du droit (32e). Ce qui n'a pas empêché le Real de porter le score à 2-0 à la 36e, quand Asensio a profité d'une tête en retrait complètement loupée d'Alexander-Arnold pour récupérer la balle et lober Alisson.

La tête en retrait d'Alexander-Arnold © RMC Sport

Le but d'Asensio © RMC Sport