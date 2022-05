Real Madrid-Manchester City: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la demi-finale retour de Ligue des champions

Le Real Madrid accueille Manchester City, ce mercredi, en demi-finale retour de Ligue des champions. Après leur victoire spectaculaire à la semaine passée à l’Etihad Stadium (4-3), les Skyblues se présentent avec un matelas d’avance à Bernabeu. Mais les partenaires de Karim Benzema sont habitués à renverser les situations cette saison…

Un véritable feu d’artifice. Manchester City et le Real Madrid ont offert un spectacle somptueux la semaine passée à l’Etihad Stadium, en demi-finale aller de la Ligue des champions. Au terme d’une rencontre enivrante, intense et pleine de rebondissements, les Skyblues se sont imposés dans leur jardin (4-3). De quoi prendre une option sur la finale du 28 mai. Mais rien n’est joué. Et à l’heure du retour, les Merengue ont bien l’intention de renverser la situation devant leur public. Une fois de plus.

Bernabeu va encore pousser derrière les coéquipiers de Karim Benzema, spécialistes dans l’art de revenir de nulle part cette saison. Après avoir retourné le PSG et Chelsea lors des tours précédents, les champions d’Espagne espèrent réserver le même sort aux troupes de Pep Guardiola. Il faudra encore un énorme KB Nueve pour y parvenir. Car si le Real peut s’appuyer sur son expérience européenne inégalée (treize sacres en C1, record historique), City court après son histoire.

City veut rejoindre Liverpool

Les partenaires de Kevin De Bruyne n’ont encore jamais soulevé la coupe aux grandes oreilles. Après avoir été battus en finale l’an passé par Chelsea, ils comptent bien rejoindre Liverpool pour une explication 100% british au Stade de France à la fin du mois. De quoi imaginer un nouveau match légendaire dans la capitale espagnole. Coup d’envoi 21h, à suivre sur RMC Sport 1, Canal + et la radio RMC.

