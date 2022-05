Tennis: Nadal a demandé à ne pas jouer à Madrid pendant le choc Real-City en Ligue des champions

Le directeur du Masters 1000 de Madrid, Feliciano Lopez, a indiqué que le quatrième joueur mondial Rafael Nadal, grand fan du Real Madrid, a demandé à l’organisation à pas être programmé en même temps que la demi-finale de Ligue des champions du club merengue contre Manchester City.

Pour son retour sur le circuit, Rafael Nadal veut mettre toutes les chances de son côté et ne pas être distrait par l'échéance de son club de coeur. Opposé ce mercredi à Kecmanovic au deuxième tour du tournoi de Madrid, le Majorquain ne souhaite pas jouer en soirée, en même temps que la demi-finale retour de Ligue des champions disputée quelques kilomètres plus loin entre le Real Madrid et Manchester City.

C’est le directeur du tournoi et ancien joueur Feliciano Lopez qui l’a confié sur les ondes de la Cadena Ser, pour l’émission ‘El Larguero’. "J'espère pouvoir aller à Bernabéu. Nadal nous a demandé que lorsque Madrid jouait les demi-finales de la Ligue des champions, on ne le fasse pas jouer, explique-t-il dans des propos retranscrits par Mundo Deportivo. Il aime jouer pendant la journée, pour que la balle rebondisse plus haut."

Nadal a fêté le titre du Real avec Ancelotti

Le dodécuple vainqueur du tournoi n’a jamais caché son admiration pour le Real Madrid et a même été aperçu en train de célébrer le 35e titre de champion d’Espagne du club avec l’entraîneur Carlo Ancelotti, mais aussi les anciennes gloires Ronaldo, Figo ou Hierro. Il avait donné le coup d’envoi du match contre l’Espanyol quelques heures plus tôt (4-0).

Toujours au sujet du supportérisme des tennismen, Lopez, qui soutien visiblement le Real, n'a pas manqué de tacler le FC Barcelone: "Ferrer n'est pas madrilène, Tommy Robredo et Marc López sont du Barça. Sergi Bruguera est bien du Barça, le pauvre est foutu... c'est très dur d'être un anti-Madridista".