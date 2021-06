Real Madrid: Meunier raconte son embrouille avec Florentino Perez après la blessure d'Hazard

Dans un documentaire que lui a consacré la RTBF, Thomas Meunier raconte ce que Florentino Pérez lui a dit après une rencontre entre le Real Madrid et le PSG, en 2019, durant laquelle le latéral belge avait involontairement blessé Eden Hazard.

Pour certains supporters, c’est à cause de lui qu’Eden Hazard enchaîne les séjours à l’infirmerie depuis des mois. Pour avoir adressé involontairement à un coup à la cheville droite de son compatriote lors d'un match de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG le 26 novembre 2019, Thomas Meunier continue de faire face à une vague de critiques. Victime d'insultes à chaque rechute de l'ancien Lillois, le latéral belge a même parfois verrouillé ses réseaux sociaux. Pour se protéger, lui et ses proches.

"Tu as blessé Eden Hazard, et tu me dis enchanté ?"

Dans un documentaire que lui a consacré la RTBF avant l'Euro (11 juin-11 juillet), celui qui évolue désormais au Borussia Dortmund a accepté de revenir sur cet épisode. Avec une anecdote étonnante sur ce jour où il a malheureusement blessé Hazard : "C'était dans un duel. Je mets le pied, il met le pied. Sa cheville reste bloquée. C'est un contact anodin entre un défenseur et un joueur offensif. Et je me souviens... Ça c'est une belle anecdote. Après le match, je suis dans le couloir. Et je vois Florentino Pérez (le patron du Real Madrid). Moi je serre la main de Pérez, je dis : "Enchanté." Et là, il me parle en français et je ne savais pas qu'il parlait français. Il me dit : "Enchanté ? Tu te rends compte que tu as blessé Eden Hazard ? Et tu me dis enchanté ?" Et là, j'ai craqué."

"C'est un duel comme un autre"

"Je me suis un peu emballé sur lui, a détaillé Meunier. Je dis : "J'ai blessé Eden Hazard ? Donc c'est de ma faute s'il s'est blessé là ?" Il dit : "Oui, oui, c'est de ta faute !" Je dis : "C'est un duel comme un autre." Enfin, c'est le football, c'est un duel comme un autre. Je ne m'attendais pas, déjà, à ce qu'il parle français, je ne savais pas. Et c'est quand même le président de Madrid, tu vois ? Et là, tu dis : "Wow ! Là, c'est pas mal, hein."" Pas épargné par les pépins physiques depuis son transfert de Chelsea au Real il y a deux ans, Hazard n'a disputé que 21 matchs cette saison toutes compétitions confondues, pour un total personnel de quatre buts et une passe décisive.

En manque de rythme, il espère retrouver son meilleur niveau durant l'Euro et laisser derrière lui ses douleurs à une cuisse. Il n'a toutefois joué que dix minutes dimanche contre la Croatie (1-0) en amical, après avoir été laissé au repos trois jours plus tôt face à la Grèce (1-1). Placés dans le groupe B, et considérés comme des favoris pour la victoire finale au même titre que l'équipe de France, entre autres, les Diables Rouges de Meunier et Hazard attaqueront la compétition par un duel avec la Russie, samedi.