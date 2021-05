Belgique: Hazard se dit "prêt à relever le défi" Benzema avec les Bleus

Premier joueur de l'équipe de Belgique à se présenter en conférence de presse, Eden Hazard, pas encore tout à fait remis de sa blessure à la cuisse, a commenté les retours de Karim Benzema en Bleu, et de Thierry Henry avec les Diables Rouges, avant l'Euro (11 juin-11 juillet).

Eden Hazard a encore "quelques problèmes avec sa cuisse" mais il "sera là quand l’Euro commencera" a rassuré le joueur de l’équipe belge ce lundi, alors qu’il répondait aux questions des journalistes en conférence de presse à Tubize. Eden Hazard accumule les blessures et les saisons décevantes depuis qu’il est arrivé, mais il demeure l’un des joueurs phares de cette équipe des Diables Rouges, qui figure parmi les favoris de la compétition (11 juin-11 juillet), avec la France. Les Bleus pourront compter cette année sur le retour surprise de Karim Benzema, une annonce qui n’a évidemment pas échappé à Eden Hazard, le coéquipier de l’attaquant français au Real Madrid.

Hazard: "Je sais que l'équipe de France représentait beaucoup pour lui"

"En tant qu’admirateurs du football, on a toujours envie que les meilleures équipes jouent avec les meilleurs joueurs, a réagi Hazard. Karim fait partie des meilleurs joueurs au monde. Cela fait deux ans que je joue avec lui. Je ne peux en dire que du bien. Pour nous, joueurs de l’équipe nationale belge, on a déjà perdu une demi-finale contre la France, sans lui. Avec lui, ils vont être encore plus forts, ça va être encore plus difficile. On va relever le défi. Pour lui, ça doit être un bonheur d’être de retour en équipe de France. J’espère qu’il pourra montrer à tout le monde que c’est toujours le meilleur joueur. Je sais que l’équipe de France représentait beaucoup pour lui. Très content pour lui."

Hazard: "Henry apporte un plus à chaque fois"

L’ancien international français Thierry Henry, champion du monde et d’Europe avec les Bleus, va faire son retour au sein de l’encadrement de l’équipe de Belgique, au poste d’adjoint de Robert Martinez, le sélectionneur. La nouvelle a constitué une véritable surprise, même parmi les plus proches de la sélection nationale, à commencer par les joueurs.

"J’étais surpris, je ne m’y attendais pas, a reconnu Hazard. Un peu comme tout le monde, je pense. Mais très content, on a vécu deux ans ensemble. Deux très belles années ensemble. Il apporte un plus à chaque fois qu’il est là. On a vécu un grand tournoi ensemble, j’espère qu’on va continuer comme ça avec lui. Pour le bien de l’équipe… Les joueurs le connaissent, on sait l’importance qu’il a dans le groupe, on est très contents de l’avoir avec nous."