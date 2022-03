Real Madrid-PSG: qui sont les onze joueurs ayant porté le maillot des deux clubs?

Après sa victoire 1-0 au Parc des Princes grâce à Kylian Mbappé, le PSG se déplacera à Bernabeu pour y défier le Real Madrid, le 9 mars, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’occasion de se pencher sur les joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs durant leur carrière. Avec un très beau casting.

L’heure de la confirmation. Après avoir dominé le Real Madrid dans les grandes largeurs, le 15 février au Parc des Princes (1-0), le PSG se rendra en favori à Bernabeu. Les partenaires de Kylian Mbappé, auteur du but victorieux à la dernière seconde, ont rendez-vous la semaine prochaine dans l’antre du Real Madrid (le 9 mars sur RMC Sport 1). Un choc galactique attendu par toute la planète foot. L’occasion pour Paris de frapper un grand coup face au club le plus titré de la compétition (13). Mais aussi pour les Merengue de remettre les pendules à l’heure, après un premier acte indigne de leur réputation. En attendant ces retrouvailles au sommet, RMC Sport s’intéresse aux joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs durant leur carrière. Uniquement ceux qui ont joué en équipe A. Ils sont onze dans ce cas. Et pas des moindres…

Nicolas Anelka

Après avoir été formé au PSG, avec lequel il a débuté sa carrière professionnelle, Nicolas Anelka a rejoint très jeune Arsenal, où il a explosé au plus haut niveau. Le Real Madrid a déboursé 35 millions d’euros pour s’offrir ses services à l’été 1999. Mais son passage dans la capitale espagnole a été très compliqué (33 matchs, 7 buts), malgré un sacre en Ligue des champions. Dès l’été suivant, le natif de Trappes (Yvelines) est revenu à Paris pour devenir la tête d’affiche d’un ambitieux projet. Malgré coups d’éclat, sa deuxième histoire rouge et bleue n’a pas duré très longtemps non plus (56 matchs, 18 buts) et l’international français s’est envolé pour Liverpool en janvier 2002.

Claude Makelele

Entouré d’une pléiade de stars, le milieu de terrain des Bleus a su se rendre indispensable au Real Madrid, où il a laissé un excellent souvenir. Transféré du Celta Vigo en 2000 (14 millions d’euros), Claude Makelele a brillé durant trois saisons sous le maillot blanc (145 matchs). En remportant la Ligue des champions 2002. Après un passage par Chelsea, le taulier de l’entrejeu est venu terminer sa carrière au PSG, entre 2008 et 2011 (118 matchs). Avec un sacre en Coupe de France (2010) et le brassard de capitaine.

Gabriel Heinze

Recruté à Valladolid en 2001 (3,5 millions d’euros), le défenseur argentin a d’abord fait les beaux jours du PSG durant trois ans (132 matchs, 8 buts). Au point de devenir l’un des chouchous du Parc des Princes. Mais après avoir remporté la Coupe de France 2004, le guerrier de l’Albiceleste est parti pour Manchester United. Le Real Madrid l’a récupéré en 2007 pour 12 millions d’euros. "Gaby" Heinze n’est resté que deux ans au sein de la Maison Blanche (60 matchs, 3 buts), le temps de remporter la Liga en 2008. Avant de rejoindre l’OM…

David Beckham

Membre iconique des Galactiques, aux côtés de Zinedine Zidane, Ronaldo ou Luis Figo, le milieu de terrain anglais a débarqué en rock star au Real Madrid en juillet 2003 (37,5 millions d’euros). Mais en quatre ans dans la capitale espagnole, il n’a remporté qu’une Liga (2007), malgré 159 matchs disputés (20 buts, 51 passes décisives). Après avoir conquis les États-Unis au Los Angeles Galaxy, le Spice Boy s’est offert une dernière pige de quatre mois au PSG, début 2013 (14 matchs, 2 passes décisives). L’occasion de remporter la Ligue 1 et de clore sa brillante carrière au Parc des Princes, lors d’une soirée émouvante.

Lassana Diarra

Il a vécu un rêve de gosse en portant le n°10 du Real Madrid, avec son surnom "Lass" floqué dans le dos. Recruté à Portsmouth en 2009 (20 millions d’euros), Lassana Diarra a évolué durant trois ans en terre merengue (116 matchs). Il a notamment remporté la Liga en 2012. Après un parcours chaotique et une période sans jouer, le milieu de terrain français a signé au PSG en janvier 2018. Avant de raccrocher les crampons l’année suivante, après 19 matchs et un titre de champion avec le club de sa ville natale.

Angel Di Maria

L’ailier argentin a rejoint le Real Madrid à l’été 2010, en provenance de Benfica (33 millions d’euros). Il est resté quatre ans dans la capitale espagnole, le temps de remporter la Liga (2012) et la Ligue des champions (2014). Après une escale désastreuse à Manchester United, El Fideo a rallié le Parc des Princes à l’été 2015 (63 millions d’euros). De quoi étoffer sérieusement son palmarès avec quatre Ligue 1, cinq Coupe de France et quatre Coupe de la Ligue. Après 287 matchs, 91 buts et 115 passes décisives, le gaucher de 34 ans est toujours là. A quelques mois de la fin de son contrat.

Jesé Rodriguez

C’est sans doute l’un des plus gros flops de l’histoire du PSG. Transféré du Real Madrid à l’été 2016, pour 25 millions d’euros, Jesé Rodriguez a laissé une image catastrophique au Parc des Princes. Totalement hors de forme, l’attaquant espagnol a traîné son spleen durant quatre ans et demi au Camp des Loges (18 matchs, 2 buts). Avec des prêts tout aussi désastreux à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville ou au Sporting. Il a fini par quitter Paris par la petite porte en janvier 2020. L’ancien de la Maison Blanche, où il a été formé, avait pourtant affiché de belles promesses lors de son éclosion en Espagne (94 matchs, 18 buts, 15 passes décisives). Mais son aventure en France a viré au calvaire.

Alphonse Areola

Né et formé à Paris, Alphonse Areola a débuté sa carrière professionnelle avec son club de cœur, après plusieurs prêts dans l'Hexagone. Mais il n’a pas su s’imposer en tant que n°1 entre 2016 et 2019 (107 matchs). Résultat: le PSG a débauché Keylor Navas au Real Madrid pour endosser le costume de gardien titulaire. Le champion du monde 2018 a fait le chemin inverse en étant prêté durant un an au club merengue. En tant que doublure de Thibaut Courtois (9 matchs). Toujours sous contrat avec Paris, jusqu’en 2023, il est prêté cette saison à West Ham.

Keylor Navas

Après s’être révélé en Liga, le gardien du Costa Rica a débarqué au Real Madrid en 2014 (10 millions d’euros). En cinq saisons au sein de la Maison Blanche (162 matchs), il a raflé trois Ligue des champions consécutives sous les ordres de Zinedine Zidane (entre 2016 et 2018). Relégué au second plan par l’arrivée de Thibaut Courtois, il a accepté de rejoindre le PSG en 2019 (15 millions d’euros). Sous contrat jusqu’en 2024, le portier de 34 ans (100 matchs) est désormais en concurrence avec Gianluigi Donnarruma depuis l’été dernier. Avec un titre de champion (2020) et deux Coupe de France dans l’armoire à trophées.

Achraf Hakimi

Né dans la banlieue de Madrid, Achraf Hakimi a été formé au Real, où il a lancé sa carrière professionnelle. Mais face à la forte concurrence à son poste, le latéral marocain (17 matchs) a été prêté à Dortmund à l’été 2018. Avant d’être transféré un an plus tard à l’Inter (43 millions d’euros). Le PSG l’a récupéré l’été dernier contre un chèque de 66,5 millions d’euros. Et le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2026, s’est tout de suite imposé comme un élément indispensable (29 matchs, 3 buts, 3 passes décisives).

Sergio Ramos

C’est un monument du Real Madrid. Peut-être le meilleur défenseur de son histoire. Sergio Ramos a soulevé 22 trophées sous le maillot merengue, dont quatre Ligue des champions et cinq Liga. Recruté au FC Séville en 2005, le défenseur espagnol a disputé 671 matchs avec la Maison Blanche. Le temps d’inscrire 101 buts et de délivrer 40 passes décisives. Des stats dignes d’un avant-centre. Incapable de trouver un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat l’été dernier, il a rejoint le PSG avec un physique déclinant. Résultat: il passe le plus clair de son temps à l’infirmerie depuis son arrivée. Le champion du monde 2010, sous contrat jusqu’en 2023, n’est apparu que cinq fois avec la tunique rouge et bleue (1 but). Une immense frustration pour le taulier de 35 ans (il fêtera ses 36 ans à la fin du mois).

