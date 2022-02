Real-PSG: la capacité de Bernabeu augmentée pour faire monter la pression ?

A dix jours du match retour de Ligue des champions face au PSG (9 mars, sur RMC Sport), le Real Madrid réfléchit à augmenter la capacité d'accueil du stade Bernabeu, qui tourne autour des 40% depuis le début de la saison.

Combien de spectateurs pourront assister au match retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG au stade Santiago Bernabéu, le 9 mars prochain ? Actuellement en travaux, l'enceinte madrilène ne peut accueillir que 40% (32 000 personnes) de sa capacité. Mais les dirigeants du club voudraient augmenter ce quota à 60.000 personnes pour le choc face au club de la capitale. La capacité du stade sera toujours fixée autour des 80 000 places, une fois les travaux achevés.

"L'important n'est pas de savoir s'il y a cinq mille personnes de plus ou de moins, toutes les tribunes disponibles seront pleines et le plus important est que les supporters applaudissent comme jamais auparavant", déclare un directeur du club, dans des propos relayés par ABC.

Des travaux non-stop

1.000 ouvriers travaillent 24 heures sur 24, en équipe de jour et de nuit, depuis deux ans afin de livrer le nouveau Bernabeu le plus rapidement possible. Les dirigeants du club ont étudié pendant deux semaines avec les architectes du chantier les options pour augmenter la capacité du stade, en partant du principe d'une sécurité maximale pour les supporters. Il a finalement été décidé d'installer des tribunes sur le côté est et dans l'extrémité nord.

Avec la crise sanitaire, les travaux ont pris du retard: le nouveau Bernabeu sera livré d’ici la fin d’année 2022. Si 60.000 personnes pouvaient se déplacer au stade le 9 mars prochain, l'enceinte du Real connaîtrait sa meilleure affluence depuis le 2 mars 2020, lorsque 81.044 supporters avaient assisté à la victoire dans le Clasico face au Barça (2-0).