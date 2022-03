Real-PSG: Anelka donne son prono pour le choc à Bernabeu

Nicolas Anelka va suivre avec attention le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1). Notre consultant RMC Sport, qui a joué dans les deux clubs, s’attend à une opposition très serrée. Avec une issue favorable aux Parisiens...

Il fait partie des douze joueurs à avoir porté le maillot des deux clubs. Nicolas Anelka suivra donc avec une attention particulière le choc entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). L’ancien attaquant des Bleus s’attend à une rencontre particulièrement serrée entre les joueurs de Carlo Ancelotti et ceux de Mauricio Pochettino. Au terme d’un match entièrement dominé, les Parisiens l’ont emporté 1-0 à l’aller, il y a trois semaines au Parc des Princes. Grâce à une fulgurance de Kylian Mbappé à la dernière minute.

Mais pour Anelka, les retrouvailles à Bernabeu ne seront pas une partie de plaisir. Loin de là. "Quand on parle du Real Madrid, il faut respecter le club et son histoire, rappelle notre consultant RMC Sport, qui a porté le maillot merengue durant une saison (1999-2000). Ce genre de confrontation, ils savent faire. La pression va être sur eux mais encore plus sur le PSG, parce qu’aujourd’hui on attend peut-être plus le PSG que les années précédentes."

"Je vois un nul qui qualifie le PSG"

Malgré ce contexte, Anelka, qui a débuté à Paris avant d’y revenir durant un an et demi (2000-2002), mise sur une qualification de son club formateur. Dans la douleur. "Ça va être difficile pour le PSG, parce que ce sera à l’extérieur et il n’y a eu qu’1-0. Mais il y a trop de qualités à Paris pour qu’ils ne puissent pas passer ce tour. Je ne vois pas le PSG ne pas passer. Moi, je vois un match nul, soit 1-1, soit 2-2. Et donc le PSG qualifié. Mais je vois aussi une grosse pression de Madrid. Il ne faudra pas qu’ils prennent un but très tôt, parce que ça risque d’être compliqué. Mais les Parisiens ont de telles qualités qu’ils peuvent marquer à n’importe quel moment. Je pense qu’ils passeront. S’il faut le faire, c’est cette année. Ils ont la team pour le faire. Il faut juste qu’ils arrivent à trouver un beau projet de jeu et à travailler en équipe."

Lors du match aller, les leaders de Ligue 1 avaient marché sur leurs homologues de Liga grâce à un pressing haut et une grande intensité dans les duels. Il faudra remettre les mêmes ingrédients sur la pelouse de Bernabeu pour espérer sortir les partenaires de Karim Benzema, qui a retrouvé la forme depuis le premier acte, où il revenait à peine d’une blessure à l’adducteur. "Les Parisiens ont maîtrisé le Real à l’aller. J’ai rarement vu le Real aussi muet. Mais je pense qu’on va voir un autre visage du Real, parce que ce n’est pas possible de le voir deux fois de suite comme ça, anticipe Anelka. Ils vont vouloir prouver qu’ils se sont vraiment déchirés sur le match aller et qu’ils méritent cette qualification." Les coéquipiers de Marquinhos sont prévenus. Depuis plusieurs jours, il assurent viser uniquement la victoire en Espagne. Un nul leur suffira aussi. Mais le récent passé du PSG en C1 devrait l’inciter à laisser les calculs de côté...