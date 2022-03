Real-PSG J-1: Anelka explique pourquoi il aurait aimé jouer avec Neymar

Avant le choc entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), Nicolas Anelka met en avant le talent de Neymar, un joueur qu’il aurait aimé côtoyer sur le terrain.

Nicolas Anelka a quitté le football européen au printemps 2014, après une dernière expérience à West Bromwich Albion. Moins d’un an après le transfert de Neymar de Santos au FC Barcelone. L’ancien attaquant des Bleus n’a donc jamais croisé sur le terrain l’artiste brésilien, de douze ans son cadet. Avant le choc entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1), notre consultant RMC Sport nous a confié tout le bien qu’il pense de Neymar. Un nom sorti spontanément lorsqu’on lui a demandé avec quel joueur actuel de Paris il aurait aimé évoluer durant sa carrière.

"J’aurais bien voulu jouer avec Neymar, parce qu’il est extraordinaire, explique Anelka. Avec lui, il peut se passer n’importe quoi, n’importe quand. Il est capable de faire la différence sur n’importe quel geste. Sur le terrain, il fait des choses incroyables."

"Mbappé ressemble beaucoup à Henry"

Dans la foulée, l’ex-buteur passé par le PSG et le Real, a également cité Kylian Mbappé. En le comparant à un ancien grand avant-centre français qu’il a connu en sélection. "Kylian aussi, bien évidemment, puisqu’il fait partie des joueurs qui sont exceptionnels, par sa vitesse notamment. Il me fait penser à Thierry Henry, souffle Anelka. Il utilise beaucoup sa vitesse, il est aussi technique et devant le but, il est assez adroit. Pour moi, il ressemble beaucoup à ‘Titi’."

Après son but décisif dans le money-time lors du match aller, il y a trois semaines au Parc des Princes (1-0), Mbappé n’est pas encore certain de pouvoir tenir sa place à Bernabeu. Même s'il figure dans le groupe convoqué par Mauricio Pochettino. Le champion du monde 2018 a été victime d’un coup sur le pied gauche à l’entraînement lors d’un choc avec Idrissa Gueye. Les premiers examens ont été jugés "rassurants" par le PSG, qui espère pouvoir compter sur lui dans l’antre des Merengue.