Real-PSG: pourquoi Mbappé sera au centre de l’attention à Bernabeu

Le PSG va défier le Real Madrid, ce mercredi à Bernabeu, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Et tous les regards seront braqués sur un joueur: Kylian Mbappé. Dans l’antre du club qui rêve de le recruter, l’attaquant parisien, décisif lors du match aller (1-0 pour Paris), va vivre une soirée particulière.

Les projecteurs font partie de son quotidien. Et jusqu’ici, ils lui ont rarement brûlé les crampons. Depuis son éclosion à Monaco, fin 2015, Kylian Mbappé avance avec les spots en plein visage. Mais cette fois, la lumière sera un peu plus forte que d’habitude, braquée uniquement sur lui. Comme tous les regards dans le stade. Au moment d’entrer sur la pelouse du Real Madrid, l’attaquant du PSG sera entouré d’un halo scintillant, ce mercredi, en 8e de finale retour de Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Celui du personnage central de l’histoire. L’homme que tout le monde désire.

Le dilemme des supporters madrilènes

Lorsque le n°7 sortira du couloir, les spectateurs de Bernabeu risquent d’être tiraillés entre l’envie d’acclamer le courtisé et de siffler l’adversaire. Ce sera peut-être un mélange des deux. Dans une enceinte en cours de rénovation (avec une capacité réduite à 60.000 places), l’ambiance sera forcément particulière autour d’un joueur qui fait rêver le Real Madrid depuis plusieurs années. Surtout que Mbappé sera en fin de contrat en juin prochain, libre de s’engager avec le club de son choix. Sans indemnité de transfert.

La Maison Blanche entend bien profiter de l’aubaine, mais Paris pousse pour convaincre sa star de prolonger. Même pour une courte durée. Le duel est intense en coulisses, des deux côtés des Pyrénées. En position de force, le buteur de 23 ans assure qu’il n’a pas encore décidé de quoi son avenir sera fait. Personne ne sait où il évoluera la saison prochaine.

Il porte le PSG à lui seul

L’été dernier, Mbappé avait demandé à rejoindre le club merengue mais les dirigeants parisiens lui ont fermé la porte. Malgré sa déception, le champion du monde 2018 n’a pas insisté. Et ses performances n’en ont pas souffert. Bien au contraire. Dans un mélange de professionnalisme et d’attachement à l’équipe de sa région, le surdoué de Bondy (Seine-Saint-Denis) a élevé le niveau d’un cran. Jusqu’à devenir le patron de l’équipe de Mauricio Pochettino.

Depuis son départ avorté en Espagne, Mbappé n’a jamais semblé aussi fort sur le terrain. Avec 24 buts et 17 passes décisives en 34 matchs cette saison (toutes compétitions confondues), il porte le PSG sur ses épaules, avec Lionel Messi et Neymar en lieutenants de luxe. Sûr de son talent, il enchaîne les sorties de haute volée. En affinant son propre style, dans un cocktail de vitesse, de technique et d’efficacité.

Le meilleur joueur du monde

Beaucoup d’observateurs le considèrent aujourd’hui comme le meilleur joueur du monde. Tout simplement. Un statut qu’il a parfaitement assumé lors du match aller face au Real, il y a trois semaines au Parc des Princes, en marquant l’unique but de la rencontre à la dernière minute (1-0). Au terme d’une action de grande classe.

De quoi joindre le geste à la parole, après avoir martelé à tous les micros que cette confrontation face à Madrid n’influerait pas sur son implication. Ni sur son rendement. Reste maintenant à le prouver lors de ce 8e de finale retour. Dans un contexte encore différent. Après un petit moment de doute en début de semaine, l’international français (53 sélections, 24 buts) sera bien présent pour cette affiche au sommet. Touché au pied gauche lundi à l’entraînement, lors d’un contact avec Idrissa Gueye, Mbappé a récupéré rapidement. Il sera l’attraction de ce choc sans filet. Prêt à éblouir l’assistance, une fois de plus.