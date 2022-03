Real-PSG: auteur d'un triplé, Benzema ovationné par le public du Bernabeu

Auteur d’un incroyable triplé contre le PSG mercredi en Ligue des champions (3-1), Karim Benzema a été ovationné par le public madrilène. L’attaquant est resté de longues minutes sur la pelouse après le coup de sifflet final.

Le stade Santiago-Bernabeu n’est pas réputé pour son ambiance survoltée. Mais la soirée de mercredi était à part, grâce à un joueur: Karim Benzema. Alors que le Real était mené 1-0 et dos au mur, l’attaquant français a renversé la rencontre, en seulement 17 minutes.

>> Revivez Real-PSG (3-1) en direct

D’abord un but opportuniste après une grosse boulette de Donnarumma (61e), puis le doublé, superbement servi par Modric (76e) et enfin le coup de grâce, profitant d’une erreur de Marquinhos (78e). Grand homme de la rencontre, le buteur madrilène a été longuement acclamé par le public.

Les joueurs du Real sont restés de longues minutes pour profiter de l'ambaince offerte par les supporters. Puis, Karim Benzema est resté seul sur la pelouse, pour communier avec le public qui lui réservait une ovation particulière et scandait son nom.

"Il y a eu deux matchs: à l’aller, où on n’a pas été bons et où on n’a pas été bons, et celui-ci. On a vu un autre Real Madrid, avec un bloc haut et beaucoup de pression. On a poussé. On a montré aujourd’hui qu’on était une grosse équipe, même si le PSG l’est aussi, et qu’on mérite notre place en quart de finale", a estimé l'homme du match au terme de cette incroyable qualification madrilène.