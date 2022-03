Real-PSG: moment de folie à Bernabeu, Benzema marque deux buts en deux minutes

Déjà auteur de l'égalisation, Karim Benzema a inscrit deux buts en deux minutes pour permettre au Real Madrid de mener 3-1 contre le PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions.

Magistral Karim Benzema. Déjà auteur du but de l'égalisation à la 61e minute de jeu, l'attaquant français a inscrit deux buts en deux minutes (76e et 78e) pour donner deux longueurs d'avance au Real Madrid contre le PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions et qualifier virtuellement son équipe pour les quarts de finale.

A la 76e minute, parfaitement servi par Luka Modric dans la surface, Benzema a trompé pour la deuxième fois de la soirée Gianluigi Donnarumma sur une frappe légèrement contrée par Marquinhos.

Un triplé en 17 minutes

Dans la foulée de ce but qui remettait tous les compteurs à zéro après la victoire 1-0 du PSG à l'aller, la rencontre a basculé dans l'irréel à Bernabeu. "KB9" s'est en effet offert un triplé en seulement 17 minutes (61e, 76e, 78e) en reprenant en première intention une passe involontaire de Marquinhos qui tentait de dégager son camp.

A la 61e minute, l'ancien Lyonnais avait profité d'une erreur énorme de Donnarumma pour redonner de l'espoir à tout un peuple. Balle au pied et légèrement excentré sur le côté gauche, le gardien italien a alors été mis sous pression dans sa surface par Karim Benzema. Mais au lieu de dégager en catastrophe ou de trouver une solution à droite, le champion d'Europe a tergiversé. Il a fini par tenter une relance sur le côté droit, en direction d'Achraf Hakimi. Mais c'était trop tard.

Gêné par Benzema, le portier a manqué sa passe et s'est écroulé au sol. Le ballon, après avoir roulé à faible vitesse devant la cage, a été récupéré par Vinicius Junior. Ce dernier a eu tout le luxe de servir Benzema, qui a pu tirer dans le but abandonné par Donnarumma, qui n'a pas pu revenir à temps pour rattraper sa bourde.