Real-PSG: "Cette élimination est la sienne", Donnarumma très critiqué en Italie

Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG, fait l’objet de vives critiques en Italie après son erreur à l’origine du but de l’égalisation de Karim Benzema.

Gianluigi Donnarumma a agité les débats en Italie, mercredi soir après la défaite du PSG sur le terrain du Real Madrid (3-1) en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Et le gardien, sacré champion d’Europe et meilleur gardien de la compétition avec l’Italie l'été dernier, est majoritairement pointé du doigt pour son erreur de relance ayant permis à Karim Benzema d’égaliser.

L’ancien arbitre Graziano Cesari juge que le but n’aurait pas dû être validé en raison d’une faute de l’attaquant français sur le pressing. Mais de manière générale, l’ancien joueur de l’AC Milan est critiqué pour sa mauvaise appréciation.

"Cette élimination est la sienne", lance Capello

"Il y a de quoi s'inquiéter, confie sur Sky Sport Italia, Fabio Capello, incontournable entraîneur italien passé sur les bancs de l’AC Milan, du Real Madrid, de la Juventus ou la Nazionale. Maintenant à Paris, je ne sais pas comment ça va se passer. Cette élimination est la sienne. Le Real Madrid n'existait pas jusqu'à ce moment-là."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

Julio Cesar, ancien gardien de l’Inter Milan, souligne lui de l’erreur de débutant de "Gigio". "Ce qui m’étonne, c’est que Donnarumma s’est retourné avec le ballon vers son but, remarque le vainqueur de la Ligue des champions 2010 sur Amazon. C’est quelque chose qu’on apprend à ne pas faire quand on est enfant. Quand tu reçois le ballon en retrait, tu dois toujours l’écarter du but. Il a risqué le but contre son camp."

Du côté de Paris, la lecture est différente puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont allés se plaindre vigoureusement auprès de l’arbitre pour avoir accordé le but. Mauricio Pochettino, l’entraîneur, a aussi défendu son gardien. "C’est incroyable que la faute sur Donnarumma n'ait pas été revue à la vidéo, a-t-il pesté sur RMC Sport. C'est une faute très claire de Benzema selon moi. Tous les angles de vue montrent qu’il y a faute. Je ne comprends pas pourquoi il n’y pas eu la VAR à ce moment-là."

Selon la presse espagnole, Neymar aurait reproché à Donnarumma son erreur. Les deux hommes se seraient accrochés avant d'être séparés par leurs coéquipiers.