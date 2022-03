Real-PSG: Danilo époustouflé par Verratti

Danilo, milieu de terrain du PSG, place son coéquipier Marco Verratti au même niveau que les stars Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar ou Cristiano Ronaldo avec qui il joue en club ou en sélection.

Danilo Pereira (30 ans) est bien placé pour juger Marco Verratti (29 ans) puisqu’il joue à ses côtés. Dans un entretien à France Bleu Paris, le milieu de terrain portugais a couvert d’éloges son partenaire du milieu de terrain à la veille du 8e de finale retour de la Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (21h, sur RMC Sport). L’ancien capitaine du FC Porto estime même n’avoir jamais évolué avec un joueur d’un talent comparable.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Real-PSG en 8e de finale de la Ligue des champions

"Marco est incroyable, lance-t-il. Incroyable! Les choses qu'il fait avec le ballon, et sans ballon aussi! Je n'ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu'un qui regarde pensera que c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile."

Danilo situe l’international italien dans la même catégorie que les stars qu’il côtoie en club ou en sélection portugaise. "Oui, j'ai la chance de jouer avec ces joueurs, poursuit-il. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux."

Ce n’est pas le premier joueur de l’effectif parisien à encenser le jeu de Verratti. Neymar l’avait ainsi situé au même niveau que ses anciens partenaires au Barça, Xavi et Andres Iniesta. Lionel Messi, arrivé l’été dernier en provenance du FC Barcelone, l’avait aussi situé aux côté des deux milieux de terrain espagnol en le qualifiant de "phénomène " et "d’immense joueur". "Petit Hibou" subjugue aussi ses adversaires comme Pep Guardiola qui s’était déclaré "amoureux" de son jeu en septembre dernier.