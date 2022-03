Real-PSG: "On espère le garder encore longtemps", Pochettino tresse des lauriers à Mbappé

Dans un entretien accordé à l’agence espagnole EFE, Mauricio Pochettino a fait l’éloge de Kylian Mbappé, en se félicitant qu’il porte le maillot du PSG à l’heure d’affronter le Real à Madrid, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

C’est plus que jamais l’homme clé de cette affiche. Le personnage central de l’histoire. Kylian Mbappé sera au cœur de toutes les attentions lors du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1). Sur la pelouse? Paris l’espère fortement après sa blessure ce lundi à l’entraînement. L’attaquant des Bleus a été touché au pied gauche sur une semelle d’Idrissa Gueye. Après un vent de panique, les premiers examens ont été jugés "rassurants" par le club de la capitale. Reste à savoir si le champion du monde 2018 pourra tenir sa place.

"Nous attendons qu’il se prononce"

Dans tous les cas, les regards seront braqués sur lui en Espagne. A trois mois de la fin de son contrat à Paris, le Real rêve de le récupérer librement durant l’été. Mais le PSG pousse en coulisses afin de le convaincre de prolonger. Personne ne sait où évoluera Mbappé la saison prochaine. Mais en attendant, il porte le maillot rouge et bleu de sa région natale. Et Mauricio Pochettino a tenu à le rappeler avant le choc face aux Merengue.

"Je comprends le besoin des médias d’avoir des nouvelles de l’un des meilleurs joueurs du monde, mais c’est notre joueur et on espère le garder encore longtemps, a lâché le coach argentin dans un entretien accordé à l’agence EFE. Il a déjà dit que ce n’était pas le moment de prendre une décision, nous attendons qu’il se prononce. Tout le reste n’est que devinettes, avec des choses qui peuvent être très éloignées de la réalité."

"Ce match retour sera différent"

Pochettino est d’ailleurs convaincu que le crack de 23 ans donnera tout pour obtenir la qualification à Madrid, s’il est apte à jouer: "Kylian vit dans le présent. Il s’implique dans ce qu’il fait et c’est une qualité importante en tant qu’être humain." Mbappé ou pas, l’entraîneur du PSG s’attend à une toute autre opposition qu’à l’aller, où le Real avait été dominé dans tous les compartiments au Parc des Princes. Avant de céder dans le money time sur une fulgurance du surdoué de Bondy.

"Ce sera différent. Trois semaines se sont écoulées et nous nous attendons à un autre match, glisse Pochettino. Nous ne savons pas jouer autrement qu’en allant chercher nos adversaires, en essayant toujours d’être en action. Il ne s’agit pas de défendre un résultat mais de gagner un match". Avec Mbappé, c'est toujours plus facile.