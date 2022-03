Real-PSG: glaçage, massages et compression... Comment soigner la blessure de Mbappé en 48h

Touché au pied gauche lors de l’entraînement ce lundi, Kylian Mbappé reste incertain pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions, mercredi contre le Real Madrid à Santiago-Bernabeu. Le kiné Farman Bhatti détaille à RMC Sport comment le PSG peut le remettre d’aplomb avant la rencontre.

Victime d’un coup au pied gauche ce lundi à l’entraînement, Kylian Mbappé demeure incertain pour le match retour de Ligue des champions contre le Real. A deux jours du huitième retour à Santiago-Bernabeu, l’optimisme semble l’emporter pour une participation de l’attaquant tricolore malgré une semelle d’Idrissa Gueye. Au micro de RMC Sport, le kiné Farman Bhatti a expliqué les différentes possibilités entourant l’état de santé du Français. Si le premier examen réalisé par le joueur parisien s’est révélé "rassurant", le staff médical du PSG va devoir travailler d’arrache-pied avant la rencontre contre les Merengue et ne décidera pas avant mercredi matin.

"Quand on prend une semelle comme celle-ci, on peut avoir la blessure la plus simple qui est une toute petite contusion comme des blessures plus graves comme des fissurations voire une fracture au niveau de l’os, a estimé Farman Bhatti. S’il n’y a pas d’atteinte au niveau osseux, cela veut dire que l’atteinte est au niveau des tissus mous. C’est-à-dire les ligaments et les muscles. A ce moment-là, cela veut dire qu’il y a une contusion qui s’est créée. Un bleu en fait, tout simplement, à cet endroit-là. Il y a un œdème qui génère une congestion qui créé une douleur."

"99% de chances qu’il soit présent"

L’hypothèse d’une fracture ayant été écartée, Kylian Mbappé semble capable de tenir sa place face au Real Madrid. Encore faut-il réussir à réduire au maximum l’hématome sur son pied gauche avant le début de la rencontre.

"Le but c’est de drainer tout cela et de faire en sorte que l’œdème disparaisse le plus rapidement possible. Il faut essayer de retrouver rapidement une sensation sans douleur, a analysé le kiné qui s’est notamment occupé de plusieurs sportifs dont des footballeurs. Cela passe par un glaçage important, par des massages particuliers. Le but c’est d’optimiser au maximum la cicatrisation pour qu’il puisse ne plus ressentir cette contusion."

Kylian Mbappé a d'ailleurs bénéficié de plusieurs soins ce lundi en attendant un nouveau bilan mardi. L'attaquant a eu droit à de la compression, notamment avec l'appareil "GameReady" qui utilise la cryothérapie compressive pour accélérer le processus de guérison, à une application d'huile essentielle pour une action anti-hématome, et à l'utilisation de lumière infrarouge.

Et Farman Bhatti de lancer un message d’espoir avant le déplacement du PSG à Madrid: "Je peux dire qu’il y à 99% de chances qu’il soit présent contre le Real compte-tenu du staff médical qu’il a, a ensuite indiqué le kinésithérapeute. Après malheureusement, il y a parfois des petits impondérables que l’on ne peut pas deviner à l’avance. En revanche, si c’est rassurant, il faut faire le maximum pour qu’il puisse récupérer et être présent. Il peut aussi jouer avec des bandages et des straps pour l’aider à être dans les meilleures conditions."

Ce qui empêcherait Mbappé de jouer

Farman Bhatti note néanmoins l’existence d’un cas qui, selon lui, devrait empêcher Kylian Mbappé de jouer même sans fracture: une fissure.

"Officiellement non, il ne pourrait pas jouer s’il y a une fissure, tranche le kiné au micro de RMC Sport. Mais il existe des cas où l’on strappe et où on bloque tout. Il y a des personnes qui ont pris ce risque-là et qui ont joué dans ces conditions. Cela existe. Mais normalement on ne prend pas de risques. Surtout quand on est face à un joueur comme Kylian Mbappé." Si l'on en croit le communiqué du PSG, ce scénario est heureusement à écarter, et aucune fissure n'aurait été décelée.

Le professionnel de santé rappelle aussi les conditions classiques de reprise pour ce genre de blessure en les nuançant selon fonction des capacités du champion du monde 2018.

"Pour quelqu’un de normal cela peut prendre entre 4 et 7 jours pour se résorber totalement. Mais Mbappé n’est pas quelqu’un de normal, a conclu le kiné. Il a des aptitudes physiques exceptionnelles et il est entouré d’une équipe qui va optimiser la phase de cicatrisation. C’est aussi cela le sport de haut niveau: on peut se faire très mal mais on peut aussi récupérer un peu plus rapidement."