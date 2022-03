Real-PSG J-2: un arbitre néerlandais expérimenté pour le 8e retour

L'UEFA a désigné une équipe néerlandaise pour arbitrer le huitième de finale retour de Ligue des champions mercredi (21h, sur RMC Sport) entre le Real Madrid et le PSG. Danny Makkelie, qui a déjà été au sifflet à deux reprises la saison dernière pour chacune des équipes, a été choisi.

Le Real Madrid et le PSG retrouveront un arbitre expérimenté pour leur huitième de finale retour de Ligue des champions ce mercredi (21h sur RMC Sport). Le Néerlandais de 39 ans Danny Makkelie sera au sifflet. Il a arbitré le LOSC cette saison lors d'un match de la phase de groupes face à Wolfsburg, l'une de ses quatre rencontres européennes de la saison.

Il a arbitré déjà les deux équipes à deux reprises

Mais Danny Makkelie connaît bien les deux équipes qui se retrouveront au Bernabeu. La saison dernière, le Néerlandais était "l'homme en noir" lors de deux matchs de la phase de groupes, face à Leipzig et Istanbul Basaksehir, pour deux victoires parisiennes. Il était sur le terrain aussi pour un huitième de finale du Real Madrid face à l'Atalanta et une demi-finale face à Chelsea, respectivement pour une victoire et un nul de la "Maison Blanche".

Lors du Final 8 de la Ligue des champions en août 2020, Danny Makkelie avait assisté à l'exploit de l'OL, vainqueur de la Juventus (3-1) en quart de finale. Cette fois, Hessel Steegstra et Jan de Vries seront les assistants de Makkelie pour ce huitième de finale retour, avec Allard Lindhout en tant qua quatrième arbitre et Kevin Bolm à l'assistance vidéo.

Vainqueur de la Real Sociedad en Liga samedi (4-1), le Real Madrid part avec un retard d'un but sur le PSG après la victoire parisienne (1-0) au Parc des Princes, sur une réalisation en fin de rencontre de Kylian Mbappé. Pour rappel, la règle du but à l'extérieur a été supprimée et un succès par un but de l'équipe de Carlo Ancelotti signifierait une prolongation.