Real-PSG: la petite pique de Dall'Oglio après l'échec parisien

Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur de Montpellier, a livré son analyse sur l'échec parisien lors des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (3-1). Pour le technicien, actuel 11e de Ligue 1 avec son équipe, l'équipe de Mauricio Pochettino "n'a pas respecté le jeu".

Le PSG a connu une nouvelle déception en Europe. Vainqueur au Parc des Princes (1-0) grâce à Kylian Mbappé, le club parisien a été éliminé de la Ligue des champions ce mercredi, à l'issue du huitième retour face au Real Madrid (3-1). L'équipe de Mauricio Pochettino n'a désormais plus que la Ligue 1 à jouer en cette fin de saison.

"Ils étaient au-dessus du lot en première péridoe"

Entraîneur de Montpellier, Olivier Dall'Oglio a livré son analyse de l'échec du PSG ce jeudi en conférence de presse. "Sur la Ligue 1, je ne sais pas quel impact ça peut avoir. C'est sûr que la fin de saison du PSG ne sera pas évidente. Mais ce genre de match nous montre quand même la fragilité que peut avoir une équipe, a estimé le technicien du club héraultais. Le football, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre très rapidement. Ils étaient au-dessus du lot sur la première période mais je pense qu'il faut respecter le jeu. Si on ne le respecte pas, ça peut devenir compliqué. Cela peut passer en Ligue 1 mais pas au plus haut niveau."

Demi-finaliste la saison dernière, le PSG échoue cette fois aux portes du top 8 européen. Mais le scénario laissera forcément des regrets, avec un triplé de Karim Benzema en seconde période.

"Cela me conforte dans le travail qu'on fait"

Leader du championnat français après 27 journées, avec 13 points d'avance sur l'OGC Nice, le PSG a une marge confortable pour remporter le titre de Ligue 1. Mais ce résultat face au Real Madrid aura forcément des conséquences. "Ils seront champions mais c'est un vestiaire qui peut être difficile à gérer", a jugé Olivier Dall'Oglio.

"Cela me conforte dans le travail qu'on fait avec les joueurs sur les détails, l'approche des matchs, comment le gérer, le professionnalisme qu'il faut dégager, a poursuivi Dall'Oglio après ce retournement de situation madrilène. J'entends beaucoup parler des joueurs ambitieux mais il faut mettre le travail à côté. Parfois, on pinaille sur des détails mais je pense qu'on est sur la bonne voie quand on fait ça."

Onzième de Ligue 1, Montpellier accueillera le PSG lors de la 37e journée de Ligue 1, le 14 mai prochain. D'ici-là, l'équipe d'Olivier Dall'Oglio se prépare pour la réception de Nice ce samedi (17h).