Real-PSG: "Il n'y a pas eu de bagarre dans le vestiaire", la mise au point ferme de Neymar

Au lendemain de l’élimination du PSG par le Real Madrid, en 8es de finale de Ligue des champions, Neymar a démenti sur les réseaux sociaux toute brouille avec son gardien et coéquipier italien, Gianluigi Donnarumma.

L’info s’était ébruitée en Espagne, quelques heures après le coup de sifflet final. Ce jeudi matin, au lendemain du fiasco européen du PSG sur la pelouse du Real Madrid (3-1), en huitièmes de finale de Ligue des champions, nous vous apprenions que celle-ci était fausse: non, Neymar et Gianluigi Donnarumma n’ont pas dû être séparés après un début d’altercation dans le vestiaire parisien après la rencontre.

Une version confirmée par le Brésilien ce jeudi après-midi. "Il n’y a pas eu de bagarre dans le vestiaire! Journalistes incompétents qui veulent se promouvoir", a lâché, un brin énervé, le "Ney" dans une story Instagram.

Le vestiaire parisien était très calme après la défaite

Quelques minutes auparavant, il avait également partagé une capture d’écran d’une conversation privée Whatsapp avec Donnarumma dans laquelle il lui apportait son soutien, alors que le gardien italien lui assurait être "désolé pour hier". Parlait-il de sa bourde commise sur le premier but, ou plus largement de la défaite parisienne? "Mon ami, calme-toi! Cela peut arriver dans le football.... Nous sommes une équipe et on est ensemble. Tu es encore très jeune et tu vas avoir beaucoup de succès! On se relève et on continue", lui a répondu Neymar.

Visiblement très actif sur les réseaux sociaux, l'ancien joueur du Barça a également partagé, cette fois-ci dans un post Instagram, un message plein de tristesse. "C'est l'une des défaites qui m'a le plus blessé", a-t-il regretté.

Selon nos informations, que ce soit dans le vestiaire ou dans l’avion du retour, très peu de paroles ont été échangées entre les joueurs du Paris Saint-Germain mercredi soir. C’était le temps de la tristesse en après-match. Le temps de la réflexion sur les raisons de ce nouvel échec arrivera plus tard, à partir de demain, date du retour à l’entraînement des Parisiens après un jour de repos.