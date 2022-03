Real-PSG: le message de soutien de Mbappé pour Gueye après leur choc à l'entraînement

Kylian Mbappé a publié ce lundi soir un message sur les réseaux sociaux pour prendre implicitement la défense d'Idrissa Gueye. Le milieu sénégalais y a reçu de nombreuses insultes après avoir involontairement blessé l'attaquant du PSG à l'entraînement, à deux jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid.

Touché à l'entraînement du PSG ce lundi, Kylian Mbappé demeure incertain pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid (mercredi dès 21h sur RMC Sport 1). Mais dans la foulée d'un premier examen médical rassurant, l'attaquant de 23 ans a tenu à afficher son soutien à Idrissa Gueye.

Auteur de la semelle qui a envoyé son coéquipier passer des tests, le milieu sénégalais a fait l'objet de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux. Un comportement anormal pour Kylian Mbappé qui a défendu son partenaire avec un joli message partagé sur les réseaux sociaux.

"Tous ensemble, toujours. Ici c'est Paris", a lancé le champion du monde 2018 en légende de la célébration d'un but avec Idrissa Gueye. Et de conclure en "taguant" le Sénégalais et en lui asociant un coeur.

Mbappé toujours incertain

Un peu trop engagé lors d'un exercice collectif, le récent vainqueur de la CAN avec le Sénégal a mis une grosse semelle à Kylian Mbappé. Si le staff du PSG a d'abord craint une fracture, les examens médicaux n'ont rien decelé de grave.

Et par son message posté dans la foulée sur les réseaux, Kylian Mbappé a clairement indiqué qu'il ne fallait pas en tenir rigueur au milieu sénégalais. Selon les derniers éléments, aucune décision définitive ne sera prise avant mercredi.

