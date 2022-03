Real-PSG: Paris sans Mbappé, ça donne quoi cette saison ?

Victime d’un coup à l’entraînement ce lundi, Kylian Mbappé est incertain pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Real à Madrid (mercredi, 21h sur RMC Sport). Le club francilien a déjà disputé plusieurs matchs sans l’attaquant tricolore cette saison, pour un bilan des plus mitigés.

De la sérénité à l’inquiétude en un éclair. La confiance pourrait bien changer de camp avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Real, ce mercredi à Madrid (dès 21h sur RMC Sport 1). Vainqueur à l’aller au Parc des Princes (1-0) grâce à un excellent Kylian Mbappé, le club francilien risque d’avoir à se passer de l’attaquant de 23 ans pour la seconde manche contre les Merengue.

La faute à un coup reçu ce lundi à l’entraînement au Camp des Loges après un duel avec Idrissa Gueye lors d’un exercice. Si les premiers examens se sont révélés rassurants dans le sens où il n’y a rien de très grave, cela peut encore être juste pour le duel européen mercredi soir. Une mauvaise nouvelle pour Mauricio Pochettino qui n’a eu à gérer que quatre absences de sa star tricolore, sur 38 matchs possibles, cette saison.

Un bilan comptable défavorable

Difficile de se passer d’un joueur qui a marqué 24 buts et délivré 17 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. En Ligue 1 comme en Ligue des champions, Kylian Mbappé s’est montré indispensable au PSG et son éventuelle pourrait faire mal aux ambitions des Franciliens sur la scène continentale. En quatre rencontres sans le champion du monde 2018, Paris n’a gagné qu’une seule fois pour deux défaites et un match nul.

Absent lors du Trophée des champions pour le premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé avait vu ses coéquipiers s’incliner contre Lille (0-1), le 1er août et passer à côté d’un premier titre potentiel.

Mais pour la défense des Parisiens, l’équipe était largement remaniée à cette date-là. Outre le Français, Mauricio Pochettino avait aussi dû se passer de ses joueurs sud-américains en vacances après la Copa America.

Paris pas au mieux dans le jeu

Après cette défaite inaugurale, le PSG a réussi à se reprendre lorsque Kylian Mbappé n’a pas joué. Pour la deuxième absence de son buteur, le 29 octobre, Paris a pris sa revanche contre Lille lors de la 12e journée de Ligue 1. Mais encore une fois, la victoire (2-1) n’a pas fait oublier le jeu trop limité de l’équipe. Mené après un but de Jonathan David, le club francilien avait renversé les Dogues sur des buts de Marquinhos et Angel Di Maria dans les vingt dernières minutes.

Un gros final, c’est encore ce qu’il avait fallu au PSG pour arracher le nul contre Lorient fin décembre (1-1). Juste avant les fêtes de Noël et en raison de la suspension de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Mauro Icardi avaient été alignés ensemble. Le second avait égalisé dans les dernières secondes sur la pelouse du Moustoir.

Si le trio Di Maria-Messi-Neymar avait battu Lille en octobre, il s’est finalement incliné ce samedi contre Nice (1-0) lors du quatrième et dernier match sans Kylian Mbappé. Là encore, sur le plan offensif, le PSG s’est montré assez quelconque avec seulement deux tirs cadrés face sur huit tentatives face aux Aiglons.

Au rayon des bonnes nouvelles, même si Kylian Mbappé venait finalement à déclarer forfait pour ce huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real, le PSG n’a pas besoin de gagner pour se qualifier. Un nul suffit aux partenaires de Marquinhos pour rejoindre les quarts. Une défaite d’un seul but les enverrait en prolongation. Pour que la soirée tourne au cauchemar, il faudrait perdre par deux buts d’écart ou plus. Mais pour l’instant, même si le Français de 23 ans demeure incertain pour le voyage à Madrid, Paris reste en position favorable après son succès de l’aller… sur un but de Kylian Mbappé.