Real-PSG: le rapport de l’arbitre accable Al-Khelaïfi et Leonardo

Marca s’est procuré le rapport de l’arbitre de Real-PSG (3-1), mercredi et celui-ci dénonce le comportement des dirigeants parisiens Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo qui ont brisé le drapeau d’un assistant dans leur colère.

Comme indiqué par RMC Sport mardi, Nasser Al-Khelaïfi s’est rendu dans le vestiaire de l’arbitre Danny Makkelie, mercredi soir après la défaite du PSG contre le Real Madrid (3-1), en 8e de finale retour de la Ligue des champions. Le président parisien a demandé des explications sur le premier but de Karim Benzema qu’il estime entaché d’une faute de l’attaquant français sur le gardien, Gianluigi Donnarumma.

Et il se serait montré assez véhément. Marca s’est ainsi procuré le rapport de l’arbitre dans lequel ce dernier dénonce les agissements du dirigeant parisien et de son directeur sportif, Leonardo. "Après le match, le président et directeur sportif du PSG, Leonardo, ont fait preuve d'un comportement agressif et ont tenté d'entrer dans le vestiaire des arbitres, indique le texte. Ils ont bloqué la porte et le président a délibérément frappé le drapeau d'un des arbitres, en le brisant."

Des menaces de mort contre un employé du Real?

Mais ce n'est pas tout. Selon des sources du Real Madrid citées par l'agence de presse espagnole EFE, Al Khelaïfi aurait proféré des menaces de mort contre un employé du club qui filmait la scène. Il aurait "hurlé" en sa direction: "je vais te tuer". L'UEFA aurait d'ailleurs demandé au Real Madrid de lui fournir les images captées par le téléphone.

Al-Khelaïfi aurait été calmé par ses gardes du corps. Leonardo aurait aussi laissé éclater sa colère en exigeant de l'employé du Real qu'il efface les images du mobile, tombé au sol dans cette confusion. Les deux dirigeants pourraient risquer gros.

Le camp parisien a pesté contre la validation du premier but madrilène face à la presse à l'issue du match. Pour Mauricio Pochettino, la faute est indiscutable. Interrogé au micro de RMC Sport, Karim Benzema estime lui qu'il n'a "pas du tout" commis de geste répréhensible sur le gardien italien.