Real-PSG: Pochettino, l’investissement du Qatar… Les questions qui se posent après le fiasco

La nouvelle désillusion du PSG en Ligue des champions va provoquer des changements au sein du club. Mauricio Pochettino devrait quitter son poste d’entraîneur à l’issue de saison mais quid de l’investissement des actionnaires qataris?

Quelle fin de saison?

Malgré des performances sans relief, le PSG se dirige vers le dixième titre de son histoire en Ligue 1. Avec 13 points d’avance sur Nice, son dauphin à 11 journées de la fin, la marge semble confortable même si rien n’est encore fait mathématiquement. La possibilité de ne pas lever Hexagoal existe encore mais tout dépendra de l’état mental de l’effectif après cette déconvenue inattendue. Un nouvel échec un an après avoir cédé sa couronne à Lille serait un nouveau séisme. Mais il faudrait un cataclysme pour que cela se produise puisque les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront seulement quatre équipes de l’actuel Top 10 (Marseille, Strasbourg, Monaco, Lens) pour finir. Eliminé de la Coupe de France par Nice, Paris n’a de toute façon plus que le championnat à jouer. Dans un climat déprimant.

Pochettino, Leonardo… qui va partir?

Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le conditionnel semble même être superflu pour l’Argentin malgré un contrat courant jusqu’en 2023. Nommé en janvier 2021, il affichera l’un des pires palmarès des entraîneurs parisiens sous l’ère qatarie avec un Trophée des champions, une Coupe de France et sûrement un titre de champion de France. Cela garnira son armoire à trophées personnelle, qui était vide lors de sa signature mais ne suffira pas à le maintenir en poste (pas plus que ses succès face au Barça et au Bayern la saison dernière). Un départ semble d’ailleurs l’arranger. Il dispose d’une belle cote à l’étranger (Manchester United, Real Madrid…) et avait laissé se propager la rumeur d’un potentiel départ l’été dernier avant de l’éteindre après de longues semaines de silence.

L’avenir de Leonardo pose aussi question. Revenu comme directeur sportif en 2019, le Brésilien avait l’objectif (parmi d’autres) de faire prolonger Kylian Mbappé. Il n’y est pas encore parvenu et l’élimination parisienne ne facilitera pas sa tâche. Le dirigeant a aussi peiné à vendre lors des mercatos et son recrutement de stars libres l’été dernier (Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma) ne paie pas. La question de son avenir n’est pas encore posée.

Que va décider le Qatar?

Le séisme de cette nouvelle élimination aura des répercussions à la tête du club. Mais que vont décider les investisseurs qataris, toujours sevrés de victoire en Ligue des champions onze ans après leur arrivée? Ils avaient frappé fort l’été dernier en arrachant Lionel Messi pour s’offrir la ligne d’attaque la plus sexy du monde… sur le papier. Sur le terrain, c’est une autre histoire puisque Kylian Mbappé porte l’équipe à bout de bras. Cette désillusion face au Real Madrid, représentant de l’ancien monde (malgré sa volonté de révolution avec la Super League), est une humiliation de plus au regard des investissements colossaux consentis.

QSI y est désormais habitué et fait généralement face en évinçant l’entraîneur. Cela fait peu de doute que Mauricio Pochettino quittera son poste l’été prochain. Comme indiqué précédemment, la situation de Leonardo, directeur sportif, sera aussi scrutée. Et celle des Qataris? Rien ne permet d’affirmer, pour le moment, une remise en cause de leur investissement dans le club d’autant que d’importants travaux sont actuellement en cours pour faire naitre le nouveau centre d’entraînement Poissy. Mais des remaniements sont à attendre. Nasser Al-Khelaïfi, président en place depuis 2011, incarne le projet mais aussi les désillusions qui vont avec. Là encore, rien ne permet actuellement d’affirmer que son poste de président est fragilisé.

Quel recrutement?

Après cette désillusion, les regards restent braqués en direction de Kylian Mbappé. Le sort de cette double confrontation pourrait agir comme le coup de grâce sur l’avenir de l’attaquant du PSG – qui a brillé lors de la double confrontation. En fin de contrat en juin prochain à Paris, l’international français laisse toujours planer le doute sur sa prochaine destination. Mais la cote d’un départ à Madrid a encore baissé depuis mercredi soir. S’il rejoignait le Real, Paris devrait alors se mettre en quête d’une pointure pour le remplacer. Le nom d’Erling Haaland reviendrait alors même si le Norvégien semble privilégier l’Espagne ou l’Angleterre.

Sauf nouveau feuilleton, Neymar, avec un contrat en or jusqu’en 2025, restera. Lionel Messi est aussi lié à Paris jusqu’en 2023 avec une option en plus. Quid de la gestion des gardiens? Gianluigi Donnarumma a fauté le soir où il a semblé prendre la tête dans la hiérarchie. Keylor Navas va-t-il supporter cette rotation une saison de plus? Qu’adviendra-t-il aussi de ses joueurs aux salaires très confortables mais si peu utilisés (Kurzawa) ou décisifs (Icardi, Draxler)?