Real-PSG: l'Europe s'enflamme pour Benzema et le "flop du PSG"

La presse européenne a salué ce jeudi la performance de Karim Benzema après son triplé contre le PSG en Ligue des champions. Le club francilien est également attaqué pour sa nouvelle déroute et son élimination dès les huitièmes de finale par le Real Madrid.

A l'heure où les supporters du PSG se demandent encore ce qui a bien pu se passer, ceux du Real Madrid célèbrent la fantastique qualification de leur équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Impressionnée par Karim Benzema, auteur d'un triplé lors de la victoire des Merengue (3-1), la presse madrilène n'est pas la seule à senthousiasmer pour le Français. Ailleurs en Europe, "KB9" fait aussi l'objet de louanges après une prestation sensationnelle. Un triplé sublimé par l'incroyable désillusion de l'équipe parisienne.

"Le PSG, quel flop!", charge l'Italie

Sans surprise, les journaux italiens se sont régalés du colossal échec du PSG. Si le sommet européen disputé n'a pas forcément le droit à la une en raison du très probable départ de Paulo Dybala de la Juventus, la Gazetta dello Sport lui offre quand même une belle place.

Au-delà de la prestation d'un "Benzema Real" (comprendre "Benzema royal" derrière le jeu de mots), on insiste volontiers sur le raté du club francilien avec la notion de flop. Avant de développer assez laconiquement avec un résumé du match en deux lignes: "Mbappé marque, puis erreur de Gigio, triplé de l'attaquant d'Ancelotti: Madrid en fête". Simple, efficace. Les manquements des Parisiens ont aussi marqué les esprits du côté de Tuttosport avec son "Immense Benzema! Le PSG, quel flop!".

Seul quotidien italien sportif à offrir sa une à Karim Benzema, le Corriere dello Sport note la remontée du Real grâce au Français et insiste sur la victoire d'Ancelotti. "Carlo signe la faillite du PSG", titre même le journal.

"L'ivresse du Real" en Allemagne, l'Angleterre pense déjà à la suite et "au licenciement de Pochettino"

Souvent assez distant avec les prestations du PSG en Ligue des champions, le quotidien BILD a salué la victoire du Real ce jeudi. Et forcément, Karim Benzema figure en bonne place. A défaut de s'offrir la une du quotidien, sa performance est saluée sur le site du média d'outre-Rhin.

Une photo du Français en transe lors d'une célébration avec David Alaba résume à elle seule la soirée. Le tout flanqué du titre "L'ivresse du Real" comme pour rappeler cette folie douce dans laquelle ont basculé les joueurs madrilènes et de nombreux supporters espagnols après cette qualification mémorable.

En Angleterre, la priorité de la presse généraliste reste centrée sur l'Ukraine. Et pour les quotidiens sportifs, on pense surtout à la qualification de Manchester City et aux différents matchs des clubs anglais en Ligue Europa et en Conference League.

Le tabloid The Sun, insiste sur le "KO de Poch" à cause du triplé de Benzema dans sa version papier. Le sulfureux média tente même un jeu de mot sur son siteavec un "Kar Blimey" pour souligner la performance d'un Real sublimé par Karim Benzema.

Il faut encore se rendre sur les sites de certains journaux pour voir la vision des Anglais sur le PSG et cette nouvelle élimination. Du côté du Daily Mail, on ouvre déjà grand la porte au licenciement de Mauricio Pochettino avec une une numérique titrée d'un "Poch on the brink" que l'on peut traduire par: "Poch au bord du gouffre".

Pas au mieux sur la scène nationale, l'entraîneur argentin semble destiné à quitter Paris à la fin de la saison. Cela tombe bien pour la Premier League où Manchester United a longtemps été interessé par son profil. La rage des dirigeants du PSG et comportement de Leonardo et Nasser al-Khelaïfi dans les travées de Santiago Bernabeu ont aussi marqué les esprits des journalistes britanniques.