Real-PSG: "Il a montré pourquoi il devait gagner le Ballon d'or", Courtois emballé par Benzema

Thibaut Courtois s'est enthousiasmé pour Karim Benzema après le triplé du buteur lors de la victoire du Real Madrid contre le PSG (3-1), ce mercredi en huitième de finale retour de Ligue des champions.

Tous les regards étaient tournés vers Kylian Mbappé lors de ce huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid. Buteur et encore brillant pendant la première partie de la rencontre, l'attaquant francilien s'est finalement fait voler la vedette par Karim Benzema. Auteur d'un triplé, le buteur madrilène a éliminé Paris et envoyé le Real vers les quarts de finale (3-1). Tout sauf une surprise pour son coéquipier Thibaut Courtois, totalement sous le charme de "KB9".

"Karim Benzema presse bien, la gardien fait une faute et on revient à 1-1. Là je crois que tout le stade était derrière nous, s'est réjoui le gardien belge au micro de RMC Sport. On a été cherché cette victoire avec le 2-1. Puis mettre directement le 3-1 cela a été clé. On a senti que c'était plus dur après ce but chez les joueurs du PSG. Je crois que Karim Benzema est l'un des plus grands joueurs du monde, et peut-être le meilleur 9 avec Lewandowski en ce moment."

>> Real-PSG (3-1), le résumé en vidéo

Courtois: "C'est un vrai capitaine"

Lui aussi auteur d'un triplé la veille lors du carton du Bayern contre Salzbourg (7-1), Robert Lewandowski semble presque avoir été éclipsé par le génie de Benzema contre Paris. Au point, déjà, de refaire naître les débats autour du dernier Ballon d'or remporté par Lionel Messi.

"Il a peut-être montré pourquoi il devait gagner le Ballon d'or cette année. C'est un très grand joueur, a encore lancé Thibaut Courtois. C'est un vrai capitaine. Il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et sa classe.

>> Le meilleur de la Ligue des champions, c'est sur RMC Sport

A l'inverse du PSG dont l'aventure européenne s'est déjà arrêtée, Karim Benzema et le Rael Madrid seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des champions L'occasion pour l'attaquant de 34 ans de faire une nouvelle trembler les filets et d'écrire sa légende dorée avec les Merengue. Et au passage d'impressionner encore un peu plus un Thibaut Courtois dithyrambique à son sujet.