Real-PSG: Pochettino laisse planer le doute sur la titularisation de Neymar

Dans une interview accordée à l’agence EFE, Mauricio Pochettino a laissé entendre que Neymar n’était pas certain de débuter le 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG, mercredi à Bernabeu (21h sur RMC Sport 1).

La compo du PSG dépendra évidemment de la présence de Kylian Mbappé. A deux jours du déplacement à Madrid pour affronter le Real, en 8e de finale retour de Ligue des champions (mercredi 21h sur RMC Sport 1), l’attaquant de 23 ans n’est pas sûr de pouvoir participer à ce choc XXL. Blessé ce lundi à l’entraînement après une semelle d’Idrissa Gueye, il souffre du pied gauche. Les premiers examens ont été jugés "rassurants" par le club de la capitale, mais sa présence a Bernabeu reste pour le moment incertaine.

S’il est finalement indisponible, Mauricio Pochettino pourrait choisir d’aligner un trio offensif composé de Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria. Mais si Mbappé est apte, l’un des trois devra sans doute s’asseoir sur le banc au coup d’envoi. Sauf énorme surprise, ce ne sera pas Messi, son glorieux passé face aux Merengue et ses sept Ballons d’or. La dernière place de titulaire se jouerait donc entre Neymar et Di Maria, titulaire lors du match aller (1-0).

"Ney peut aussi faire les efforts pour l’équipe"

Interrogé sur l’implication de l’ailier argentin il y a trois semaines au Parc des Princes, Pochettino a répondu en laissant planer le doute sur la titularisation de Neymar à Madrid. "(A l’aller), les efforts ont été faits de la part de Kylian, Leo et bien sûr Angel et nous verrons si Neymar jouera mercredi, a lâché le coach parisien à l'agence EFE. Ney peut aussi faire les efforts pour l’équipe quand on n’a pas le ballon, c’est une question d’équilibre et de proximité entre les joueurs. Lors du premier match, nous étions compact et pas seulement grâce à un seul joueur."

Annoncé ce mardi en conférence de presse, à la veille du match (une attention souvent réservée aux titulaires), Neymar sait à quoi s’attendre s’il est titularisé dans ce rendez-vous au sommet. Pochettino lui demandera de presser, défendre et ne pas économiser ses efforts à la perte du ballon.

Après être entré en jeu à l’aller face au Real, en délivrant une passe décisive à Mbappé, le n°10 brésilien a enchaîné trois titularisations en Ligue 1, à Nantes (3-1), contre Saint-Etienne (3-1) et à Nice (1-0). Il semble désormais rétabli de sa blessure à la cheville contractée en novembre dernier.