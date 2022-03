Real-PSG: même forfait, Ramos a demandé à faire le déplacement à Madrid

Toujours à l’infirmerie, Sergio Ramos ne sera pas disponible pour le choc entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais l’ancien capitaine du club merengue va tout de même venir à Bernabeu.

Il ne foulera pas la pelouse où il a tant brillé. Encore gêné par sa blessure à un mollet, Sergio Ramos est indisponible pour le choc entre le Real Madrid et le PSG, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Mais le défenseur de 35 ans va tout de même faire le déplacement dans la capitale espagnole. Une ville dans laquelle il a évolué durant seize ans sous le maillot blanc (entre 2005 et 2021). Le temps de remporter notamment quatre Ligue des champions.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour voir Real Madrid-PSG

"Sergio a demandé à faire le voyage avec nous, explique Mauricio Pochettino dans un entretien accordé à l’agence EFE. C'est un joueur qui a pratiquement passé toute sa carrière au Real Madrid, en tant que capitaine, il a tant gagné là-bas. C’est clair qu'il avait envie de revenir. Il nous a demandé de lui permettre de faire le déplacement et d’assister au match." Une requête évidemment acceptée par le PSG.

Seulement cinq matchs cette saison

Le champion du monde 2010 sera donc dans les tribunes de Bernabeu pour voir ses partenaires défier son ancienne équipe. Avec beaucoup d’émotion, forcément. Et pas mal de frustration aussi. Depuis son arrivée l’été dernier, Sergio Ramos n’a disputé que cinq matchs avec Paris (un but). Seulement deux en intégralité. Aucun en C1. La faute à un physique fragilisé et des blessures musculaires à répétition.

Après l’avoir emporté 1-0 au Parc des Princes lors du match aller, Paris se présentera avec un avantage dans l’antre du Real. S’ils ne perdent pas, les leaders de Ligue 1 obtiendront leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Reste à savoir s’ils pourront compter sur Kylian Mbappé. L’attaquant des Bleus s’est blessé au pied ce lundi à l’entraînement, victime d’une semelle d’Idrissa Gueye. Les premiers examens ont été jugés "rassurants" par le club parisien. Mais sa présence reste toute de même incertaine à deux jours du grand rendez-vous.