Real-PSG: quand Messi a illuminé le stade Bernabeu à Madrid

Le PSG se déplace mercredi sur la pelouse du stade Santiago Bernabeu pour y affronter le Real lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions. Désormais à Paris, Lionel Messi a souvent brillé lors des Clasicos disputés dans l’enceinte madrilène sous le maillot du Barça. RMC Sport vous propose de redécouvrir ces instants mémorables.

Critiqué pour son faible rendement en Ligue 1, Lionel Messi monte petit à petit en puissance avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid le mercredi 9 mars (dès 21h en direct sur RMC Sport 1). Double passeur décisif pour Kylian Mbappé lors de la victoire du PSG face à Saint-Etienne en championnat, l’Argentin n’a pas perdu sa vision et son touché de balle.

Deux atouts qui pourraient à nouveau lui permette de briller sur la scène européenne contre les Merengue. Ancienne gloire du Barça, rival historique du Real, "La Pulga" aura aussi à cœur de briller au stade Santiago Bernabeu où il a déjà disputé 23 fois le Clasico avec le club blaugrana toutes compétitions confondues pour 12 victoires, 8 défaites et 3 nuls ainsi qu’un bilan personnel de 15 buts et 9 offrandes.

Une première passe décisive dans l’ombre de Ronaldinho face aux Galactiques

Premier match à Madrid le 19 novembre 2005 et première victoire dans le Clasico. Lionel Messi est titulaire sur l’aile droite de l’attaque du Barça où évoluent aussi Samuel Eto'o et Ronaldinho. Après seulement un quart d’heure de jeu, l’Argentin sert le buteur camerounais avec un peu de chance (Eto'o semble lui chiper le ballon) pour l’ouverture du score sur un pointu.

La star brésilienne volera finalement la vedette à ses deux coéquipiers avec deux buts superbes qui lui vaudront une ovation de la part du public madrilène. A l’arrivée, le Real des premiers Galactiques de Zidane, Beckham, Ronaldo et Roberto Carlos recevront une correction à la maison (0-3).

Zinedine Zidane face à Lionel Messi lors de Real-Barça en novembre 2005 © Icon Sport

Premier buts à Madrid lors d’une démonstration du Barça

Moins de quatre ans plus tard, le 2 mai 2009, au sein du grand Barça de Pep Guardiola, Lionel Messi fait déjà partie des stars. Encore aligné sur le côté droit de l’attaque pour le Clasico à Bernabeu, l’Argentin sort un match fabuleux devant des fans madrilènes médusés.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Thierry Henry, le jeune feu follet a marqué les esprits et a contribué grandement à la correction infligée par les Catalans au Real (2-6). En face, les Higuain, Robben, Raul, Sergio Ramos et autres Marcelo ou Lassana Diarra font pâle figure et reçoivent une leçon.

Quand Messi offre la Liga au Barça

Le 10 avril 2010, le Barça et le Real sont au coude à coude en tête du classement de la Liga. Lors du deuxième Clasico de la saison 2009-2010, le Real reçoit le Barça à Santiago Bernabeu et les deux équipes sont à égalité de points. Une victoire des coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les nouveaux Galactiques 2.0 de Florentino Perez, et le titre était alors promis aux Madrilènes.

Mais Lionel Messi en a décidé autrement. Servi dans la surface par une passe délicieuse de Xavi, l’attaquant blaugrana a réalisé un contrôle orienté de la poitrine, a résisté au retour de Raul Albiol avant de tromper Iker Casillas sur le premier but de la victoire du Barça (0-2). Quelques semaines plus tard, Barcelone remportera son deuxième titre consécutif de champion d’Espagne…avec trois points d’avance sur le Real Madrid.

Lionel Messi célèbre un but lors de Real-Barça en avril 2010 © Icon Sport

Messi envoie le Barça en finale de Ligue des champions

Avant d’envisager de remporter la Ligue des champions avec le PSG, Lionel Messi l’a gagnée à quatre reprises sous le maillot du Barça. Parmi ses quatre titres, l’un d’eux a été marqué par un Clasico savoureux à Bernabeu le 27 avril 2011 en demi-finale de C1 quelques jours après une finale de Coupe du Roi remportée par les Merengue contre les Blaugrana.

Dans un match assez tendu face au Real de José Mourinho, Pepe écopant même d’un carton rouge pour une semelle sur Dani Alves, le Barça coaché par Pep Guardiola va réussir à faire la différence dans le dernier quart d’heure.

Plus prompt que Sergio Ramos, Lionel Messi a dévié du plat du pied un centre d’Ibrahim Afellay pour mettre les Catalans devant au tableau d’affichage. Alors que Barcelone se dirige vers une petite victoire sur le terrain du Real, Lionel Messi s’est lancé dans un fantastique déboulé depuis le milieu de terrain.

Après avoir résisté à Lassana Diarra, éliminé la charnière Albiol-Ramos et empêché le bon retour de Marcelo, l’Argentin a conclu sa chevauchée d’un tir en taclant pour trouver le petit filet d’Iker Casillas et donner plus de poids à la victoire des siens. Après un nul lors de la demie retour au Camp nou (1-1), le Barça soulèvera la coupe aux grandes oreilles en battant Manchester United (3-1) avec un nouveau but décisif de Lionel Messi dans l’enceinte mythique de Wembley.

>> Le meilleur de la Ligue des champions et Real-PSG c’est sur RMC Sport

Lionel Messi au duel avec Pepe lors de Real-Barça en 2011 © Icon Sport

Messi voit triple et éclipse CR7

Trois ans plus tard et alors que l’Atlético de Diego Simeone s’est mêlé à la bataille pour le titre avec le barça et le Real, le Clasico de la 29e journée de Liga a donné lieu à un match mémorable et un suspense insoutenable à Santiago Bernabeu, le 23 mars 2014. Après un premier but d’Andres Iniesta sur une passe décisisve lumineuse de Lionel Messi, les Merengue alors entraînés par Zinedine Zidane sont repassés devant à la faveur d’un doublé de Karim Benzema. En grande forme, Lionel Messi a égalisé sur un caviar de Neymar juste avant la mi-temps.

Si Cristiano Ronaldo a bien cru offrir la victoire au peuple madrilène sur un penalty transformé peu avant l’heure de jeu, l’autre monstre de la planète foot n’a pas voulu se laisser faire. Une nouvelle passe décisive de son ami Neymar et Lionel Messi a une nouvelle fois permis au Barça de recoller avec son deuxième but de la soirée. Un doublé transformé en triplé dans les derniers instants de la rencontre. A l’arrivée, l’attaquant argentin a délivré une offrande puis a marqué un triplé pour la victoire du Barça (3-4). Mais cela ne suffira pas à remporter le titre. La faute à l’Atlético de Madrid et ce nul arraché lors de l’ultime journée de la saison au Camp Nou.

Le dernier chef d’œuvre en forme d’humiliation

Pendant neuf ans, entre 2009 et 2018, le duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a rythmé le quotidien du football espagnol. L’Argentin et le Portugais se sont partagés les récompenses et les titres en championnat ou même sur la scène européenne. Le 23 avril 2017, un peu plus d’un an avant le départ de CR7 vers la Juventus, et alors que le Real et le Barça sont à la lutte pour le titre en Liga le Clasico va encore permettre aux deux géants de s’affronter pour le plus grand bonheur des passionnés.

Si le buteur lusitanien n’est pas en réussite, "La Pulga" a éclaboussé le choc de la 33e journée de tout son talent et redonné un bref (et finalement vain) espoir de gagner le titre. Après l’ouverture du score de Casemiro pour le club madrilène, le joueur de l’Albiceleste a égalisé après avoir dribblé deux défenseurs adverses. Des buts d’Ivan Rakitic et James Rodriguez ont ensuite donné plus d’allure à un joli spectacle à Bernabeu et après la réalisation du Colombien dans les dernières minutes, la rencontre allait déboucher sur un nul assez logique. Mais c’était sans compter sur un Lionel Messi en mission.

Sur un contre mené par André Gomes à la dernière seconde du match, Jordi Alba a centré en retrait à l’entrée de la surface. Sans contrôle, Lionel Messi a frappé du gauche pour tromper Keylor Navas et inscrire son 500e but en match officiel avec le Barça. La suite appartient déjà à l’histoire puisque l’attaquant sud-américain est parti célébrer son but au poteau de corner en retirant son maillot pour l’exhiber tel un trophée aux supporters madrilènes.

Depuis ce chef d’œuvre réalisé devant le public de Santiago Bernabeu, l’attaquant de 34 ans reste sur quatre matchs consécutifs à Madrid sans être décisif avec un but ou une offrande pour un coéquipier. Une triste série que le sextuple lauréat du Ballon d’or tentera d’achever mercredi 9 mars prochain. Mais contrairement à ses précédentes visites dans le stade du Real, Lionel Messi portera désormais le maillot du PSG et a une nouvelle histoire à écrire.