Real-PSG: pour Pirès, Mbappé jouera à Madrid la saison prochaine

L’ancien milieu français Robert Pirès a donné une interview à Marca dans le cadre du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et le PSG (sur RMC Sport). Il y évoque Mbappé et son avenir, qu’il voit du côté de la capitale espagnole.

Kylian Mbappé dans son futur jardin ce mercredi soir? Pour le champion du monde 1998 Robert Pirès, cela ne fait aucun doute. Dans un entretien accordé à Marca, l’ancien Gunner donne son opinion sur l’attaquant français et son futur qui fait tant parler, à quelques heures du 8e de finale retour entre le Real Madrid et le club parisien.

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder Real-PSG en direct

"Si tu as la possibilité d'aller à Madrid, tu dois y aller"

"Je le vois à Madrid, répond Pirès. Maintenant, il faut voir ce qu’il veut faire, et aussi avec sa famille. La famille est très importante, elle vous aide toujours à prendre la meilleure décision. Mais si tu as 23 ou 24 ans, si tu as la possibilité d’aller à Madrid, tu dois y aller".

Sans surprise, l’homme aux 79 sélections en équipe de France explique que la rencontre sera capitale pour le joueur, à l’image du match aller où il avait été exceptionnel, au-delà de son but décisif dans le temps additionnel. "Ce match est aussi déterminant pour lui pour voir s’il peut aider le PSG à gagner ou pas, souffle-t-il. Je pense qu’il est très bien mentalement et qu’il est l’un des meilleurs au monde. S’il joue, attention pour le Real Madrid".

"S’il décide de signer à Madrid, il serait numéro un, mais s’il reste au PSG aussi", conclut Pirès, persuadé que le joueur sera leader de son équipe la saison prochaine. À Kylian Mbappé, qui devrait bien être présent sur la pelouse de Santiago-Bernabeu malgré une frayeur à l’entraînement, de lui donner raison.