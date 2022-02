Sporting-Manchester City: les Citizens en démonstration à Lisbonne, les cinq buts en vidéo

Très largement vainqueur du Sporting à Lisbonne (0-5), Manchester City a un pied et quatre orteils en quart de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola se sont baladés et ont frappé un grand coup.

Le suspense n'a pas duré bien longtemps au stade José Alvalade. Finaliste de la dernière Ligue des champions, Manchester City a écrasé le Sporting Portugal sur sa pelouse ce mardi (0-5) et a fait un grand pas vers la qualification pour les quarts de finale et ce, même sans la règle du but à l'extérieur. Le festival des Skyblues a débuté dès la 8e minute, lorsque Kévin De Bruyne a servi Riyad Mahrez en retrait. Dans un premier temps annulé pour un hors jeu du Belge, le but est finalement accordé.

Le festival Bernardo Silva

Le début du calvaire pour les Portugais, qui n'ont pourtant pas fermé la porte dans les vingt premières minutes. Dans un match très rythmé, City a vite faire le break sur une merveille de reprise de volée de Bernardo Silva sous la barre transversale d'Antonio Adam, avant de tuer définitivement le suspense grâce à Phil Foden et Silva, encore lui. Le Portugais aurait même pu s'offrir un triplé, mais son but de la tête a été refusé pour hors jeu infime.

Ultra efficace (4 buts en 5 tirs cadrés à la pause), Manchester City est entré dans l'histoire de la compétition, en devenant la première équipe de l'histoire à mener de quatre buts à l'extérieur lors d'une rencontre à élimination directe. Et l'addition s'est corsée au retour des vestiaires sur une merveille de frappe enroulée de Raheem Sterling dans la lucarne. Avec son 127e but sous les couleurs de City, l'international anglais s'est invité dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Vainqueur de deux de ses trois affrontements face à City avant ce soir, le Sporting n'a jamais été en mesure de freiner le champion d'Angleterre, qui fonce tête baissée vers le top 8 de la Ligue des champions, et avec la manière.