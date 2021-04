Super League: 11 clubs de Serie A réclament des sanctions contre la Juve, l'Inter et l'AC Milan

Après le fiasco de la Super League, 11 clubs de Serie A réclament des sanctions contre les frondeurs italiens, la Juve, l'Inter et l'AC Milan. Ils ont écrit un courrier à la Ligue en ce sens.

La Roma, le Torino, Bologne, le Genoa, la Sampdoria, Sassuolo, la Spezia, Benevento, Crotone, Parme et Cagliari sont en colère et le font savoir. D'après les informations de la Reppublica, ces onze clubs de Serie A ont envoyé un communiqué commun à la Ligue italienne de football. Ils réclament des sanctions contre la Juve, l'Inter et l'AC Milan, les trois frondeurs qui avaient signé pour rejoindre la Super League.

Depuis, l'Inter s'est officiellement retiré. Pas les deux autres cadors du championnat italien, qui ont reçu vendredi un nouveau coup de pression de la part de l'UEFA, qui leur demande de trancher... sous peine d'être exclus de la Ligue des champions.

Naples ou l'Atalanta n'ont pas signé

Les onze clubs de Serie A en colère demande à Paolo Dal Pino, président de la Ligue, "d'analyser les actes graves commis par [ces] clubs et leurs dirigeants, ainsi que les conséquences qui en découlent".

En revanche, le courrier n'a pas été signé par Naples, la Lazio, la Fiorentina, l'Atalanta ou Vérone. Reste à savoir s'il s'agit d'une volonté de ne pas enfoncer le clou contre les deux Milanais et la Juve ou d'une prudence vis à vis des instances. En Angleterre, une initiative similaire avait été lancée par les clubs de Premier League, contre les six frondeurs du championnat. Mais le retrait rapide des Anglais aura un peu adouci le mouvement. Un peu.