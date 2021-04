Super League en direct: les clubs anglais voulaient 9 clubs engagés

Lancé il y a un peu plus d'une semaine, le projet de Super League n'a tenu que quelques jours avec le retrait en l'espace de 48 heures des six clubs engagés. Alors que les demi-finales de Ligue des champions se profitent ce mardi et mercredi avec trois clubs dissidents, retrouvez avec notre direct commenté les événements en lien ce lundi 26 avril avec cette crise majeure pour le football européen.

Les clubs anglais voulaient plus de clubs invités Selon le Daily Mail, les six clubs anglais avaient demandé à leurs homologues européens que cette Super League se fasse dans un système avec plus de clubs invités. Ils souhaitaient inviter jusqu'à 9 clubs, avec des places qualificatives, pour diminuer l'indignation collective autour de ce projet. Les autres clubs européens n'ont pas voulu discuter. Le projet initial était aussi d'attendre 48 heures pour communiquer à nouveau sur les modalités du projet et les responsables médias des clubs anglais ont été "horrifiésé par cette situation de crise qui s'est rapidement installée.



Bonjour à tous Bonjour à tous et bienvenue pour suivre les dernières informations relatives à la crise provoquée dans le football européenn par le projet de Super League. Président de l'UEFA, Aleksander Ceferin a promis ce dimanche des sanctions contre les 12 clubs engagés, mais à différentes échelles selon l'investissement de chacun. Les clubs anglais, qui se sont retirés les premiers, devraient être moins sanctionnés que le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Ceferin a aussi indiqué que le projet de réforme de Ligue des champions, qui doit voir le jour à partir de 2024, pourrait encore être modifié.