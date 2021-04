Super League en direct: Ceferin promet des sanctions graduées pour les frondeurs

Patron du football européen, Aleksander Ceferin sort renforcé de cette crise de la Super League. Le dirigeant slovène a confirmé auprès du Daily Mail son intention de sanctionner les douze clubs à l'origine de la compétition concurrente de la Ligue des champions. Mais attention, le président de l'UEFA a également confirmé qu'il prévoyait des sanctions graduées en fonction du rôle joué par les équipes impliquées dans un tel projet. Les meneurs devraient ainsi être plus lourdement sanctionnés que les clubs ayant simplement rejoint la Super League.

"Pour moi, il y a une nette différence entre les clubs anglais et les six autres. Ils se sont retirés les premiers et ont admis avoir commis une erreur, a souligné Ceferin. Il faut avoir de la grandeur pour dire: 'Je me suis trompé'. A mon sens, il y a trois groupes dans ces 12: les six clubs anglais, les trois autres (AC Milan, Inter Milan, Atlético de Madrid, NDLR) qui sont sortis ensuite (Juventus, Barcelone, Real Madrid, NDLR) et après ceux qui pensent que la Terre est plate et que la Super League existe encore. Il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons. (...) Ce qu'ils ont fait n'est pas correct et nous verrons dans les prochains jours ce que nous devons faire. "