Super League: les fondateurs penseraient à une nouvelle version

Selon la Cadena Ser, les fondateurs de la Super League travailleraient sur une nouvelle version du projet plus ouverte avec le mérite sportive placé au cœur du projet.

La Super League n’est pas morte. Un mois après le fiasco de cette compétition fermée portée par douze clubs européens, le projet frémirait toujours. Mardi pourtant, l’UEFA a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la Juventus, le Real Madrid et le FC Barcelone pour ne pas s’être retiré des plans de la compétition. Les sanctions pourraient aller jusqu’à l’exclusion de la Ligue des champions la saison prochaine.

Malgré cela, les clubs fondateurs de la Super League n’auraient pas totalement renoncé à leurs plans. Selon la Cadena Ser, ils prépareraient même une "contre-attaque". Face aux menaces de la confédération européenne, une nouvelle proposition serait à l’étude sur la base d’un schéma plus ouvert et basé davantage sur le mérite sportif. "Le projet n'est pas clos et ils continuent de penser que c'est le meilleur pour le football", précise la chaine de radio espagnole.

Le 18 avril dernier, douze cadors européens avaient annoncé la création de la Super League, une compétition fermée, en entrant en conflit avec l’UEFA et les championnats nationaux. Leur but: faire exploser les recettes et quitter la Ligue des champions pour s’offrir un projet entre cadors. L’annonce a fait l’objet d’un énorme tollé et d’une colère gigantesque des supporters de football, des ligues nationales, des politiques et bien sûr de l’UEFA et de son président Alekander Ceferin.

Face à la gronde, neuf clubs (Manchester City et United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Arsenal, l’Inter et l’AC Milan et l’Atlético de Madrid) ont décidé de se retirer quelques jours plus tard mais s’exposent tout de même à des sanctions de la part de l’UEFA. Le Real, le Barça et la Juve, principaux instigateurs de la Super League, restent, eux, encore engagés. Avec, visiblement, une idée derrière la tête