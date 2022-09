Tottenham-OM: cinq supporters marseillais arrêtés après les violences dans le parcage

Cinq supporters marseillais ont été arrêtés par la police londonienne après les débordements dans le parcage visiteurs, mercredi à la fin du match entre Tottenham et l’OM (2-0) mercredi en Ligue des champions.

Cinq supporters marseillais ont été arrêtés après des débordements dans le parcage visiteurs, mercredi à la fin du match entre Tottenham et l’OM (2-0). Une information confirmée par une source policière au site britannique The Athletic. Les choses ont dégénéré dans les arrêts de jeu avec des jets de projectiles, des heurts avec les stadiers et une banderole arrachée. Un fumigène aurait aussi atterri dans la tribune des supporters anglais.

Un policier blessé

Un policier a été blessé lors d’une arrestation. "Cinq personnes ont été arrêtées lors du match de Ligue des champions entre le Tottenham Hotspur FC et le Marseille FC le mercredi 7 septembre, indique un communiqué de la police. Les arrestations concernaient diverses infractions, notamment les armes offensives, la bagarre, l'ivresse et le désordre et la drogue. Toutes les personnes arrêtées seraient des supporters de l’équipe visiteuse. Pendant le match, des projectiles ont été lancés à plusieurs reprises. Un officier a été blessé lors d'une arrestation et a subi une fracture présumée de la main. Il y a eu de graves désordres à la fin du match et des officiers supplémentaires ont été déployés pour rétablir et maintenir l'ordre."

Ce jeudi, l’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre le club marseillais et doit se réunir très vite pour statuer sur ce cas. L’OM est sous le coup d’un sursis après la décision du 8 juin dernier quand la commission de discipline de l’UEFA avait infligé un match à huis clos et 40.000 euros d’amende pour avoir "allumé des feux d'artifice et transmis un message provocateur d'un caractère offensant".

Selon une source de l’UEFA, l’OM ne risque pas un huis clos au Vélodrome pour ces faits à Londres. Un incident de supporters à l’extérieur induit en effet une sanction du parcage visiteur pour le ou les prochains matchs à l’extérieur. Un potentiel huis clos ne concernera donc pas la réception de Francfort, mardi prochain (21h, sur RMC Sport 1).