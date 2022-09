Tottenham-OM: retardé dans le trafic, Marseille arrive au stade à moins d'une heure du coup d'envoi

Le car de l'Olympique de Marseille s'est retrouvé bloqué dans le trafic londonien ce mercredi soir. Les Phocéens sont arrivés au stade à moins d'une heure de leur rencontre de Ligue des champions contre Tottenham. Le coup d'envoi est maintenu à 21h sur RMC Sport 1.

Ce n'est pas la meilleure manière d'aborder une entrée en lice en Ligue des champions. Ce mercredi soir, alors que les Phocéens affrontent Tottenham, le car de l'OM a été surpris par les embouteillages et le trafic, pas aidé non plus par le cortège des supporters marseillais qui aurait bloqué la circulation.

Les joueurs sont arrivés au stade à 20h05, soit à peine 1h avant le début de la rencontre. La question d’un retardement du coup d'envoi a été posée, mais il est bel et bien maintenu à 21 heures (sur RMC Sport 1).

1 500 supporters marseillais présents, dont Joey Barton

Selon les informations de RMC Sport, ce ne sont pas moins de 1 500 fans marseillais qui se sont données rendez-vous pour un cortège géant à 17h30 heure locale. Ces derniers se sont retrouvés au Seven Sisters Underground Station. Avec une grosse ambiance au rendez-vous. Comme annoncé, l’ancien milieu de terrain de Marseille, Joey Barton, est l’un des nombreux supporters présents pour soutenir les Phocéens. L’Anglais a même rejoint des supporters dans un pub, où il a été chaleureusement accueilli.

Privé d’Alexis Sanchez, suspendu, Igor Tudor a titularisé le Colombien Luis Suarez à la pointe de l'attaque pour cette rencontre. Il sera soutenu par Mattéo Guendouzi et Gerson, lesquels seront soutenus par les pistons Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Dimitri Payet est lui préservé en raison d’une alerte au mollet.