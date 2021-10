PSG: "Je suis heureux dans ma vie et sur le terrain", assure Mbappé

Après sa belle partition face à Leipzig, mardi en Ligue des champions (3-2), Kylian Mbappé a fait savoir qu’il se sentait parfaitement à l’aise au PSG cette saison.

Il a voulu partir cet été. Mais il est finalement resté. Et ça n’affecte en rien ses performances sur le terrain. Au contraire. Depuis son départ avorté au Real Madrid, Kylian Mbappé enchaîne les prestations convaincantes avec le PSG. Auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 13 apparitions cette saison, l’attaquant de 22 ans porte l’attaque parisienne sur ses épaules. Et il l’a encore rappelé lors de la victoire face à Leizpig, mardi en Ligue des champions (3-2). Après avoir ouvert le score sur un raid solitaire, le champion du monde 2018 a délivré un caviar pour Leo Messi et obtenu un penalty que son coéquipier argentin a transformé d’une panenka.

"On a quand même réussi à gagner"

De quoi le ravir, malgré son penalty envoyé dans les tribunes en fin de rencontre. "Je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux sur le terrain. Et ça se ressent dans mon football, a confié Mbappé sur beIN SPORTS. Le penalty, ce n’est pas grave, il n’y a pas de conséquences. C’était à la fin. Mais je suis content pour la victoire de l’équipe."

Malgré sa satisfaction personnelle, celui qui a logiquement été élu homme du match a conscience que la prestation collective de son équipe n’a pas été à la hauteur des attentes. "La Ligue des champions, c’est difficile, rappelle-t-il. Toutes les équipes jouent pour gagner. On a quand même réussi à gagner et je pense que c’est ça qu’on va retenir avant d’aller à Marseille ce week-end."

"On doit faire mieux, c’est vrai"

Après son petit récital, le n°7 du PSG s’est également arrêté au micro de RMC Sport. "Je suis là pour aider le club, pour que l'on joue du mieux possible, a expliqué le crack de Bondy. Si je suis bon, c'est que les coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions. Mais la victoire est le plus important, dans une poule compliquée."

Il a tout de même reconnu que Paris pouvait améliorer son rendement, même si les résultats sont bons jusqu’ici, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. "Peut-être qu'il faut savoir imposer notre style. Mais là, on était dans l'adaptation (…) Ce n'est pas une excuse, mais on a eu pas mal de joueurs absents pendant la saison. Dans les autres championnats, ils ont reporté les matchs. Nous, on les a joués. En championnat, on est peut-être un peu laborieux, mais on a neuf victoires en dix matchs. On doit faire mieux, c'est vrai. Pour l'instant, on ne joue pas bien, on gagne. Mais je pense qu'il faut mieux jouer pour gagner plus sereinement".