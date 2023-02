Une faillite mentale au PSG ? Comment Paris gère la préparation psychologique de ses joueurs

C’est une équipe du PSG touchée sur le plan mental par deux défaites contre l’OM et Monaco qui aborde le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, mardi soir au Parc des Princes. Un mal récurrent à Paris. Mais le club parisien met-il vraiment tout en œuvre pour préparer ses joueurs sur le plan psychologique ?

Semaine noire au Paris Saint-Germain. Eliminée de la Coupe de France par l’OM mercredi, l’équipe de Christophe Galtier a sombré samedi à Monaco, battue 3-1 au stade Louis II en championnat. Inquiétant avant d’aborder le match le plus important de la saison, mardi soir, en 8eme de finale aller de la Ligue des champions face au Bayern Munich (en direct sur RMC Sport 1). Préoccupant aussi parce que les Parisiens ont dégagé en Principauté beaucoup de signaux de nervosité. Ce manque de sérénité, c’est justement ce qui a souvent fait défaut au PSG lors des grands rendez-vous en Ligue des champions. La Remontada du Barça au Camp Nou en 20217 ou l’effondrement des Parisiens en quelques minutes à Bernabeu face au Real il y a un an en sont les parfaites démonstrations.

Pas de psychologue dans le staff

Afin de mieux préparer ses joueurs sur le plan mental et d’éviter une nouvelle désillusion, la direction parisienne avait envisagé de mettre en place le travail d’un psychologue au club l'été dernier. Le projet n’a finalement pas abouti. Pour balayer cette rumeur, le PSG a fait venir un nutritionniste. Il a aussi été envisagé un peu plus tard un travail de "team building", une méthode pour resserrer les liens d’un groupe à travers des activités collectives. Cette idée a aussi été écartée. Aujourd'hui, seul Luis Campos, conseiller football du PSG, aborde cet aspect mental lors d'entretiens individuels avec les joueurs. Or pas plus tard que samedi, le ton est monté entre le Portugais et Neymar.

Au quotidien, Christophe Galtier aborde aussi l’aspect mental avec son groupe. Notamment la gestion des émotions : "C’est très important, elle vient aussi avec l’expérience. Je rappelle très souvent que c’est à 11 contre 11. On démarre à 11 il faut finir à 11 aussi. Ne pas se laisser emporter par des contestations, des regroupements. Il faut simplement avoir beaucoup de lucidité, la tête froide et que chacun joue avec ses propres qualités." Tout ce qui manque aujourd’hui aux Parisiens.

Peut-on imposer un psy à Messi ou Neymar ?

Pour le préparateur mental Pier Gauthier, ancien joueur de tennis professionnel, le passif du PSG en Ligue des champions "pèse un peu." Paris pourrait mieux se préparer avant ses grands rendez-vous. "Je trouve étonnant qu’on laisse les joueurs se préparer seuls. Et qu’on compte uniquement sur eux pour gérer ça. On se passe d’un travail de préparation. Il y a un énorme écart de performance d’un jour à l’autre."

Mais peut-on imposer un psy à Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou Kylian Mbappé ? A cette question, Pier Gauthier répond par une autre interrogation : "Est-ce qu’on peut se permettre à un tel niveau de ne pas oser explorer toutes les pistes ? Cela ne doit pas être imposé. Mais que cela ne soit pas proposé c’est assez fou. Et pourtant c’est la réalité." Un constat d’autant plus étonnant que Christophe Galtier a déjà sollicité l’aide d’un préparateur mental dans sa carrière. C'était à Saint-Etienne et c’était justement Pier Gauthier : "Je pense qu’il estime qu’il y a un besoin, juge ce dernier. Je ne pense pas qu’un entraîneur a le temps de s’occuper de ça avec tous les joueurs de son équipe. Je ne vois pas comment il peut le faire seul. Il a besoin d’aide dans son staff." Le coach parisien fera sans pour aborder les huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern. En espérant une autre issue qu’il y a un an, face au Real Madrid.