Villarreal-Liverpool: comment l'entrée de Luis Diaz a tout changé

Auteur du deuxième but de Liverpool, victorieux 3-2 face à Villarreal en demi-finale retour de Ligue des champions mardi, Luis Diaz a fait sensation en l'espace de 45 minutes. Car l'attaquant colombien a démarré la rencontre sur le banc.

Et Jürgen Klopp fit entrer Luis Diaz. Lancé à la mi-temps après avoir vu Diogo Jota lui être préféré sur les 45 premières minutes, l'attaquant colombien de 25 ans a largement contribué à la victoire 3-2 de Liverpool contre Villarreal en demi-finale retour de Ligue des champions. L'ancien ailier du FC Porto, qui s'est rapidement offert une belle occasion avec un retourné acrobatique dans la surface, a inscrit le but du 2-2 à la 67e minute. "Il a été exceptionnel", s'est satisfait le défenseur néerlandais Virgil van Dijk.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Dès qu'un joueur comme cela entre, on sait qu'on défend différemment"

Avant le début des hostilités, Jürgen Klopp avait justifié son choix dans le trio d'attaque: "C'est la rotation. Mais à certains moments, nous voulons des qualités spécifiques à un poste". Sauf que Jota, impuissant face à la domination espagnole en première période, a été transparent. Son bilan: 67% de passes réussies, 13 ballons touchés, 1 seul tir, non cadré, 1 seul dribble tenté, mais échoué. Le jour et la nuit avec Luis Diaz: 36 ballons, 90% de passes réussies, 4 tirs tentés, 4/4 aux dribbles, 4/5 aux duels gagnés.

"On peut se questionner sur le choix de Klopp au début du match", a réagi l'ex-défenseur suisse Johan Djourou, consultant pour RMC Sport. "Dès qu'un joueur comme cela entre, on sait qu'on défend différemment. C'est un joueur plus direct, qui n'a pas peur d'aller au duel, de prendre des coups. (...) Peut-être que Villarreal a reculé et était fatigué, mais c'était bien vu de le faire entrer", a-t-il ajouté. "Il est constamment dans la provocation, a abondé Nicolas Anelka dans Champions Zone sur RMC Sport 1. Il fait des un-contre-un à chaque fois qu'il a la balle. Il dribble et fait souvent la différence. Ça crée des brèches, des occasions".

Klopp applaudit, mais ne s'emballe pas

Après le coup de sifflet final, Jürgen Klopp a aisément admis aux micros de BT Sport et Canal+ que l'entrée de Luis Diaz avait changé la donne. L'entraîneur allemand a néanmoins apporté de la nuance, estimant que le sujet "n'est pas à propos de qui est entré". Une manière de protéger Diogo Jota des critiques.

Il n'empêche que les consultants anglais partagent l'avis de ceux de RMC Sport. "Luis Diaz a changé le match. Il a été fantastique dès l'instant où il est entré. Un game changer", a souligné l'ancien pivot anglais Peter Crouch. "Si la finale a lieu demain, je choisis Diaz à la place de Jota", a tranché Michael Owen. "Il a été mesmérique (hypnotisant, ndlr). Ses dribbles, sa façon de déstabiliser les défenseurs, sa roublardise... C'est un joueur fabuleux et l'une des signatures de la saison", a renchéri Rio Ferdinand.

Recruté pour 45 millions d'euros, Luis Diaz, avec ses cinq buts et trois passes décisives, fait donc l'unanimité. Nicolas Vilas, journaliste et commentateur RMC Sport, n'est pas surpris: "Dès ses premiers matchs à Porto, on sentait qu'il n'avait rien à faire au Portugal. Il était déjà un cran au-dessus. Comme il l'a dit lors de son départ, son entraîneur Sergio Conceicão l'a beaucoup fait progresser tactiquement, dans son sens du placement, dans son travail défensif. Il avait tendance à porter le ballon et traîner devant. Conceicão l'a beaucoup façonné. On voit le joueur qu'il devient aujourd'hui et l'ampleur qui prend à Liverpool".