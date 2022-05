Villarreal-Liverpool: Konaté "rêve de grandes choses" après la qualification des Reds en finale de Ligue des champions

Le Français Ibrahima Konaté a affiché des ambitions élevées après la qualification de Liverpool pour la finale de Ligue des champions ce mardi soir (5-2 en cumulé contre Villarreal). Et pour cause: les Reds peuvent encore rêver d’un quadruplé historique.

Un mois de mai complètement dingue attend Liverpool. Après leur qualification pour la finale de la Ligue des champions acquise sur la pelouse de Villarreal ce mardi soir (3-2 au retour, 5-2 en cumulé), les Reds sont encore en course pour un quadruplé historique. Après avoir déjà gagné la Coupe de la Ligue, il leur reste quatre journées de Premier League pour tenter de rattraper ce petit point de retard sur Manchester City en championnat, une finale de FA Cup contre Chelsea (le 14 mai)... et donc une rencontre pour le titre en Ligue des champions le 28 mai prochain au stade de France.

"Je ne réalise pas encore. Mais là, on est obligés de penser au prochain match car on rêve de grandes choses cette saison et ce week-end on a un gros match contre Tottenham (ce samedi à 20h45 sur RMC Sport 1), a confié le Français Ibrahima Konaté à l’issue de la rencontre au micro de Canal+. On ne peut pas rêver mieux, on est sur tous les tableaux. C'est difficile, on a besoin de récupération, on est sur la dernière ligne droite. On doit faire les choses collectivement sur le terrain pour pouvoir espérer de grandes choses à la fin de la saison."

La belle série de Konaté a failli prendre fin

Mené 2-0 à la pause et virtuellement poussé en prolongation par le Sous-marin jaune ce mardi soir, les Reds ont cependant eu une belle frayeur au stade de la Céramique. Au point que le défenseur tricolore, invaincu en 24 matchs (TCC) depuis son arrivée à Liverpool l’été dernier, a cru que sa belle série allait prendre fin.

"On a fait un mauvais début de match, Villarreal a mis les ingrédients pour nous faire mal en première période. On savait qu’on n’était pas le vrai Liverpool, on a beaucoup parlé avec le coach à la mi-temps. Quand on perdait 2-0, je me disais qu'il ne fallait pas qu'on perde, sinon mes stats personnelles allaient chuter", s’est-il amusé.