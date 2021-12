Wolfsburg-Lille: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match de Ligue des champions

Lille joue sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions à Wolfsburg, ce mercredi (21h). Un match nul suffit aux hommes de Jocelyn Gourvennec, maîtres de leur destin.

Lille a son destin en main pour retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Losc abat sa dernière carte, ce mercredi sur le terrain de Wolfsburg (21h) avec un objectif clair: ne pas perdre. Un match nul suffit aux Nordistes pour sortir des poules, quinze ans après y être parvenu pour la dernière fois (en 2006-2007). Leurs deux victoires à Séville (1-2) puis face à Salzbourg (1-0) les placent en tête du groupe.

Le match sera diffusé sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Jérôme Sillon et Eric Di Meco. Il sera aussi sur Canal+. L’émission "Champions Zone", présentée par Jean-Baptiste Boursier accompagné de Nicolas Anelka, Johan Djourou, Jean-Louis Tourre et Nicolas Vilas, est à retrouver de 19h30 à minuit. Au programme: avant-match à 19h30, puis après-match à 22h50 avec la diffusion des buts de tous les autres matches de la soirée. Vous pourrez également suivre Wolfsburg-Lille sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Lille aborde ce rendez-vous crucial avec une bonne dose de confiance après ses succès à Rennes (1-2), puis face à Troyes (2-1) en Ligue 1. Les Nordistes ont désormais rendez-vous avec leur histoire européenne pour tenter de valider la présence d’un deuxième club français en huitièmes de finale après le PSG.

"Nous voulions cette ‘finale’, nous avons réussi à construire notre chemin, mais je n'oublie pas que nous ne sommes pas encore qualifiés, a rappelé Jocelyn Gourvennec, entraîneur de Lille. Les joueurs sont évidemment concernés avec une grosse débauche d'énergie, mais parfois un peu de précipitation. Face à Wolfsburg, il faudra ce mental-là, c'est sûr, mais ça ne suffira pas."