Real Madrid-Liverpool: le doublé de Vinicius "va lui donner une énergie incroyable" selon Zidane

Après la belle victoire du Real Madrid face à Liverpool ce mardi en quart de finale de la Ligue des champions (3-1), marquée par le doublé de Vinicius, l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane s’est montré heureux pour le jeune Brésilien au micro de RMC Sport.

Zinedine Zidane, estimez-vous que c’est votre victoire, tactique, face à Liverpool ?

Non, c’est notre victoire, la victoire du Real Madrid. Je pense qu’on a très bien débuté le match. On a été très bon, on les empêchés de jouer, on a été très bon défensivement surtout. On sait très bien qu’ils ont de très bons joueurs offensivement, on a bien contrôlé ça. Et on a été très bon avec le ballon, en contre-attaque. On a bien étudié leur jeu et on a été très bon. Je pense que c’est une victoire bien méritée, même si on a eu un peu de difficultés en début de deuxième mi-temps.

Comment jugez-vous la performance encore impressionnante du milieu Kroos-Modric-Casemiro ?

Il y a beaucoup d’expérience. Plus le match est important, plus ils arrivent à gérer le match. Ça se voit. Ce n’est pas pour rien qu’on a dit que c’était l’un des meilleurs milieux de terrain actuels. Ils confirment qu’ils ont toujours envie de progresser, de faire mieux. Et c’est ce qu’on fait. Ce n’est pas que ces trois-là non plus. C’est l’équipe en général. On a été très bon. On a bien préparé le match. On sait en même temps que ce n’est que le match aller. On aura très certainement un match retour très compliqué. Il va falloir se préparer pour essayer d’aller gagner là-bas. Le 3-1, ça ne nous fait rien avoir. On a gagné notre première mi-temps. Si on veut passer, il faut aller gagner là-bas.

Avec son doublé, Vinicius fait-il taire les critiques sur son efficacité ?

Je suis content pour lui. Il avait besoin de marquer. Il a toujours fait tout bien. Défensivement, il fait des efforts incroyables. Offensivement, c’est quelqu’un qui prend les espaces et qui fait des différences. C’est vrai qu’il lui a peut-être manqué, dernièrement, le but. Ce soir, il en a marqué deux. C’est un match important. Ça va lui faire du bien. Ça va lui donner une énergie incroyable d’avoir marqué. C’est positif pour lui et pour nous.