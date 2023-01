Espagne-Italie en demi-finale de Ligue des nations: un grand classique avec petit avantage à la Roja

Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des nations a livré son verdict ce mercredi. L'Espagne et l'Italie se retrouveront à nouveau en demi-finale, comme lors de la précédente édition.

Espagne-Italie : une affiche mythique du football européen et mondial. Cette rencontre aura de nouveau lieu à la mi-juin, aux Pays-Bas, cette fois dans le cadre du final four de la Ligue des Nations.

Les deux nations s'affronteront pour la deuxième fois d'affilée à ce stade de la compétion. Le dernier match opposant la Roja aux Azzurri remonte à octobre 2021, lorsque l'Espagne avait pris le dessus en l'emportant 2-1 grâce à un doublé de Ferran Torres. L'Italie restait sur 37 matchs sans défaites, Gavi célébrait sa première cape.

Après 39 rencontres, avantage Espagne

Le mois de juin sera marqué par le 40e match entre l'Espagne et l'Italie. Très équilibrée au niveau historique, cette confrontation a tourné à l'avantage des champions du monde 2010 grâce aux excellents mandats de Luis Aragonés et Vicente del Bosque.

A ce jour, les Espagnols ont remporté 14 confrontations (prolongations et tirs au but compris) contre 12 pour les Italiens. 13 fois, la rencontre s'est soldée par un match nul.

L'Italie meilleure lors des tournois

L'équipe de Roberto Mancini présente un meilleur bilan que l'Espagne en termes de confrontations directes en tournois (Coupe du Monde, Euro, Coupe des Confédérations et Ligue des Nations). Les Italiens menaient largement la danse au XXe siècle puisque leurs adversaires ne se sont jamais imposés contre eux lors de cette période (cinq victoires côté transalpin, trois matchs nuls, rien côté transpyrénéen).

A partir de 2008 et la main mise de l'Espagne sur le football mondial, la dynamique s'est inversée. Emmené notamment par le grand Barça, l'Espagne élimine l'Italie aux tirs au but lors des quarts de finale de l'Euro 2008 (0-0, 4-2 aux tab), domine Bonucci et les siens en finale de l'Euro 2012 (4-0).

La défense turinoise de l'Italie subit encore une fois la loi de l'Espagne aux tirs au but lors de la demi-finale de Coupe des Confédérations en 2013 (0-0, 7-6 aux tab). Revancharde, la Botte sort l'Espagne de l'Euro 2016 en huitièmes de finale (2-0) puis en demi-finale de l'Euro 2020... aux tirs au but (1-1, 4-2 aux tab).

Néanmoins, ce sont bien les Ibériques qui restent sur une bonne note avec une victoire lors de la demi-finale de Ligue des Nations 2020-2021 (2-1). Quatre victoires pour l'Espagne, deux pour l'Italie et un match nul au XXIème siècle. L'Italie conserve donc pour l'instant l'avantage - en tournoi - acquis au siècle précédent, avec sept victoires contre quatre nuls et quatre défaites.