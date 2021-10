France-Belgique: la fabuleuse parade de Lloris devant De Bruyne

Le début de la demi-finale de la Ligue des nations entre l’équipe de France et la Belgique a été marqué par une très grosse occasion en faveur des Diables Rouges jeudi à Turin. Mais la reprise de Kevin De Bruyne a été stoppée par la main ferme d’Hugo Lloris, auteur d’un arrêt somptueux.

Pas de round d’observation entre la France et la Belgique. La demi-finale de la Ligue des nations est partie à 100 à l’heure à Turin. La première grosse occasion est à mettre à l’actif des Diables Rouges, dès la 4eme minute de jeu. Sur le côté droit, Romelu Lukaku fait parler sa puissance et sa vitesse et centre pour Kevin De Bruyne.

L'arrêt énorme de Hugo Lloris © TF1

Le maître à jouer de Manchester City, idéalement placé, frappe mais Hugo Lloris sort le grand jeu. D’une main gauche ferme, le capitaine des Bleus plonge et repousse la frappe du milieu de terrain belge. Le vainqueur de ce match affrontera l'Espagne, dimanche, en finale.