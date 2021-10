France-Belgique: le dépit des commentateurs belges sur le but de Théo Hernandez

Le but de Théo Hernandez à la dernière minute de la demi-finale de la Ligue des nations entre la France et la Belgique (3-2), a asséné le coup de grâce aux Diables Rouges mais aussi aux commentateurs belges.

Les montagnes russes dans le mauvais sens. Les joueurs, supporters et journalistes belges ont vécu des émotions contradictoires, ce jeudi lors de la demi-finale de la Ligue des nations entre la France et la Belgique (3-2). D’abord la liesse après les deux buts de Yannick Carrasco et Romelu Lukaku, qui ont récompensé une première période de haut niveau. Puis le doute après les réalisations françaises de Karim Benzema et Kylian Mbappé, lors d’une deuxième période à la physionomie complètement différente.

"Il va falloir se ressaisir", avait lancé, annonciateur, le commentateur de la rencontre en Belgique sur RTL Sport, le diffuseur. Quelques minutes et un but refusé à Romelu Lukaku plus tard, les Diables Rouges ont finalement cédé sur un but de Théo Hernandez à la 90e. Au cours d’une action où le ton des commentateurs belges sentait le danger.

"Aaaaahhh! Et le but français… C’est terrible pour nos Diables!"

"Griezmann, lance-t-il en citant le Français à l’origine de l’action victorieuse. On écarte pour Kylian Mbappé. Avec maintenant de l’espace, ici. Pavard."

Le centre du latéral droit mal renvoyé par Toby Alderweireld laisse craindre le pire. "Oh attention, c’était facile ça", lance son acolyte. Avant le cri de dépit: "Aaaaahhh! Et le but français… Et le but français d’Hernandez. Théo Hernandez. C’est terrible pour nos Diables, à la nonantième minute de jeu alors qu’il y a quelques instants, pour une question de centimètres, nous avons vu un but refusé de manière juste."

La séquence se termine sur une note de fair-play en direction de l’équipe de France. "La joie a changé de camp en cette deuxième mi-temps, reconnait le journaliste. Quelle deuxième mi-temps de l’équipe de France, il faut le reconnaitre." "Alderweireld peut mieux faire, il remet ce ballon dans l’axe, regrette son binôme. Hernandez en profite pour crucifier Courtois. On est coupable sur ce troisième but français."