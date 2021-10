France-Belgique: la photo de Benzema qui fait marrer Lucas Hernandez

Une photo de Karim Benzema au moment de la célébration du but de la victoire lors de France-Belgique (3-2), jeudi lors de la demi-finale de la Ligue des nations, a bien amusé Lucas Hernandez.

Karim Benzema voit souvent tout avant tout le monde sur le terrain. Même les objectifs des appareils photos. Enseveli sous une montagne de joueurs pour célébrer le but victorieux de Théo Hernandez face à la Belgique jeudi (3-2), l’attaquant de l’équipe de France a réussi à adresser un geste de la main gauche et un sourire en direction d’un supporter qui le prenait en photo depuis les tribunes. Et cela a bien fait rire Lucas Hernandez qui a partagé le cliché sur son compte Instagram. "L’idole KB9", a-t-il ajouté comme légende.

La photo de Karim Benzema qui fait rire Lucas Hernandez © Capture Instagram

Le joueur du Real Madrid a assisté aux premières loges à ce but de la gagne. Après un centre de Benjamin Pavard repoussé par la défense, Théo Hernandez a récupéré le ballon à l’entrée de la surface sous les yeux de Karim Benzema, qui s'est écarté pour laisser passer le ballon vers le petit filet opposé du but défendu par Thibaut Courtois.

Benzema dépasse Zidane

Le joueur de l’AC Milan a ainsi inscrit son premier but en équipe de France dès sa deuxième sélection (90e). Avant cela, Benzema avait réduit l’écart d’une frappe croisée du gauche (61e). Son 32e but (en 92 sélections) avec les Bleus. Benzema dépasse ainsi Zinedine Zidane et se rapproche de la cinquième place de David Trezeguet (34 buts).

L’équipe de France a désormais rendez-vous dimanche (20h45) pour la finale de la Ligue des nations à San Siro. Un stade que connaît bien Théo Hernandez, héros des Bleus jeudi soir puisqu’il évolue à l’AC Milan.