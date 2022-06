France-Danemark: le but fabuleux de Benzema, qui continue de gonfler ses statistiques ahurissantes

Karim Benzema a trouvé le chemin des filets avec les Bleus ce vendredi soir en Ligue des nations contre le Danemark. Un but absolument splendide qui donne encore un peu plus d’épaisseur à sa saison monstrueuse.

Au bout d’un moment, on va finir par ne plus avoir assez de superlatifs. Jusqu’au bout de cette saison 2021-2022, Karim Benzema aura donc décidé de nous faire vibrer, que ce soit avec le Real Madrid ou avec l’équipe de France. Titulaire ce vendredi soir avec les Bleus pour affronter le Danemark en Ligue des nations, l’ancien Lyonnais a une nouvelle fois étalé toute sa classe.

>> Revivez France-Danemark (1-2)

Moins d’une semaine après avoir soulevé la Ligue des champions avec le club Merengue au Stade de France, KB9 a prouvé qu’il se sentait comme dans son jardin dans l’enceinte dionysienne. À la 52e minute, l’attaquant français, parti du côté droit, sollicite un une-deux dans la surface avec Nkunku, élimine trois adversaires d’un double-contact puis d’un crochet avant de trouver le chemin des filets tout en décontraction.

Du jamais-vu dans l'histoire moderne du football français

Grâce à ce but tout simplement fantastique, Benzema fait gonfler ses statistiques, déjà monstrueuses cette saison. Depuis le début de l’exercice, il en est désormais à 50 buts toutes compétitions confondues, club (44) et sélection (6). Dans l’histoire moderne du football français, c’est tout simplement du jamais-vu, puisque seulement deux Tricolores ont inscrit plus de 50 buts sur une même saison (club du top 5 européen et sélection): Just Fontaine en 1957/1958 et Philippe Gondet en 1965-1966.

Benzema a marqué lors de ses cinq derniers matchs disputés avec l’équipe de France, avec des réalisations contre la Belgique, l’Espagne, le Kazakhstan (doublé), la Finlande et donc le Danemark. La sélection danoise est d’ailleurs la 24e équipe différente contre laquelle Benzema trouve le chemin des filets avec l’équipe de France, sachant que seuls Thierry Henry (37) et Olivier Giroud (30) font mieux.

Avec 37 buts sous le maillot frappé du coq, il se rapproche également de Michel Platini, 4e au classement des meilleurs buteurs de l'équipe de France (41 buts). Pas mal, pour un joueur éloigné de l'équipe nationale pendant cinq ans et demi.