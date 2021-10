Real Madrid: Benzema rêve du Ballon d’or "depuis petit"

Nommé dans la liste des 30 joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or, Karim Benzema, auteur d’un très bon début de saison avec le Real Madrid (neuf buts en huit matchs de championnat), ne cache pas son "rêve" de remporter ce trophée dans une interview à As.

Sauveur de l’Equipe de France lors de la demi-finale de la Ligue des nations en inscrivant le premier but de la remontée face aux Belges (victoire 3-2), Karim Benzema est sur une dynamique folle depuis le début de la saison. Indispensable au Real Madrid avec ses neuf buts en huit matchs de championnat, c’est logiquement que le buteur français a été nommé dans la liste des 30 joueurs susceptibles de gagner le Ballon d’or 2021. Dans une interview publiée ce samedi par As, Karim Benzema ne cache pas son envie de remporter cette distinction. "Depuis petit, je rêve de gagner le Ballon d’or, c’est le rêve de tous les footballeurs", a-t-il confié.

Karim Benzema, qui rencontrera l’Espagne avec les Bleus dans le cadre de la finale de la Ligue des nations ce dimanche (à 20h45), aura une nouvelle fois l’occasion de se distinguer aux yeux du monde. "Bien sûr, je vais faire tout mon possible et je vais travailler au maximum pour avoir ce grand trophée, afin je l’espère, de le remporter un jour et réaliser ce rêve que j’ai depuis que je suis enfant", a-t-il déclaré au média espagnol à propos du Ballon d'or.

"Le plus important, c’est que les gens profitent de mon football"

Dans la forme de sa vie, à 33 ans, Karim Benzema demeure toujours aussi redoutable. Pour preuve, l’ancien Lyonnais est l’actuel meilleur buteur de la Liga et a déjà sauvé le Real Madrid de la défaite plus d’une fois depuis le début de la saison, à la manière d’un Cristiano Ronaldo il y a quelques années. Lors de l’entretien avec As, le Français s’est révélé fier d’être considéré à sa juste valeur: "Le plus important, c'est que les gens profitent de mon football et sentent que je suis heureux et très fier".

Tout en affirmant faire de son âge une force pour s’améliorer et être plus clinique face au but. "Il y a aujourd’hui des attaquants qui, à plus de trente ans, sont plus efficaces, conservent une grande forme et peuvent marquer beaucoup plus de buts, en plus d’offrir plus de football à l’équipe. Le football d’aujourd’hui le permet", a-t-il conclu.